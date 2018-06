Sur fond de crise, les bus de la Riviera changent de pilote

Daniel Monnet a-t-il fait les frais de la situation tendue au sein de la société de transports publics de la Riviera VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve), confrontée à des revendications syndicales d’augmentation du nombre de chauffeurs? Officiellement à la retraite dès la fin d’août prochaine, le directeur de l’entreprise est en arrêt maladie sans que l’on sache s’il conclura son mandat.

Le conseil d’administration a désigné son successeur en la personne d’Angela Schlegel, actuellement responsable d’une dizaine d’agences postales à Lausanne, un rôle qu’elle a également assumé à Genève auparavant. «Nous sommes convaincus qu’elle saura incarner la modernisation de notre entreprise et de son approche clientèle», explique Caleb Walther, municipal à Montreux.

Ce dernier a été désigné président du conseil d’administration pour éviter une double casquette à Paul Blumenthal, directeur ad interim jusqu’à l’éventuel retour de Daniel Monnet ou l’arrivée d’Angela Schlegel. La nouvelle directrice, dont il s’agit de la première expérience dans le domaine des transports, se refuse à tout commentaire sur la situation de l’entreprise avant d’entrer en fonction.

De l’avis des deux parties, le ton des échanges entre les VMCV et le Syndicat du personnel des transports a baissé d’un cran depuis la manifestation du personnel du 12 mars. Le recrutement d’une quinzaine de chauffeurs était exigé. La décision de refuser des jours de congé aux employés pour pallier les sous-effectifs avait envenimé la situation. «Nous avons écrit aux VMCV fin avril pour connaître le nombre d’engagements effectués depuis la fin de 2017, explique Tony Mainolfi, secrétaire syndical, mais pas de réponse pour l’heure. Il y a eu des arrivées, mais des départs aussi.»

«Les choses vont de l’avant progressivement et l’objectif est d’engager dès que possible un nombre suffisant de chauffeurs, et de les former pour garantir nos prestations», assure pour sa part Caleb Walther. Les discussions reprendront à fin juin. (24 heures)