Sur les hauts de Gryon, les Gruaz ont fait de L’Etable un petit paradis

L’étable a gardé son nom, son architecture mais aussi une partie de sa vocation. L’écurie d’alpage racheté par les Gruaz – René, Graziella et leur fils Johnatan en cuisine – il y a dix ans à la Commune de Gryon sert encore de gîte à quelques cochons, oies et brebis. Et surtout aux stars de l’endroit: les ânes «Sancho» et «Tempête». Cette petite ménagerie en fait un vrai paradis pour les enfants. Paradis des marcheurs aussi, car L’Etable est située sur le tracé de belles randonnées, entre Bretaye et les Chaux ou vers Taveyanne et Barboleuse.

À notre arrivée (après une montée à pied d’une dizaine de minutes), René Gruaz nous suggère de prendre l’apéro sur la terrasse. Le conseil vaut de l’or car si l’intérieur de l’écurie a été redécoré avec goût, c’est surtout à l’extérieur qu’on savoure pleinement le calme qui enveloppe cette auberge exploitée en famille et avec passion.

Côté carte, on se balade entre lac et montagne. On se laisse tenter par le tartare de féra aux fruits de saison (25 fr.) et la cassolette de champignons «sur son petit nid de rösti» (15 fr.). Le premier est une réussite; la douceur des fraises se marie à merveille à la chair discrète du poisson et apporte une bonne dose de fraîcheur. La deuxième est une merveille et on optera volontiers par la portion «pour adultes» lors d’un prochain passage, le patron la proposant également en plat principal.

Plus classique, mais dressé avec goût, le jambonneau rôti au miel (30 fr.) est juteux et savoureux à souhait, entre la douceur du miel et le fumé de la viande. À déconseiller aux marcheurs qui souhaitent conserver un peu d’énergie pour reprendre leur route, car la portion est généreuse. Tout comme le tartare de chasse (49 fr.), très bien servi, relevé seulement de sel et de poivre pour laisser le goût de la viande s’exprimer. Et même si ces plats nous laissent repus, on s’accorde volontiers une petite douceur. Les tartes maison ont fait la réputation du restaurant gryonnais. Sa mousse au Toblerone noir (8?fr.) est également un délice.

(24 heures)