Trois à 6 ans pour les amateurs de belles montres

Ces trois hommes sont-ils de dangereux membres de la nébuleuse Pink Panthers, comme le laissent supposer le Ministère public vaudois et l’imposant dispositif de sécurité déployé à l’occasion de leur procès mardi à Renens? Ou la Cour criminelle de l’Est vaudois a-t-elle eu affaire à des «touristes du braquage», selon l’expression d’un avocat de la défense? La question n’a pas pu être tranchée, mais les coaccusés ont écopé de 6 ans, 5 ans et demi et 3 ans de réclusion pour brigandage aggravé et complicité de brigandage. Des peines consenties puisqu’elles sont le fruit d’un accord entre les parties.

Ils sont originaires de Serbie, titulaires de casiers judiciaires chargés, connus des fichiers d’Interpol et portés sur la bijouterie de luxe. Mais les hauts faits de ces trois hommes, qui prétendent fort mal se connaître avant de se donner l’accolade en fin d’audience, sont une copie plutôt pâle des attaques redoutablement efficaces des Pink Panthers.

Difficile pour les deux principaux auteurs de nier s’être livrés un matin de septembre 2017 au braquage d’une bijouterie de Montreux: ils ont été pincés sur le fait avec près de septante montres de luxe dans leur bagage, au terme de dix minutes d’une attaque au professionnalisme discutable.

Reçus par les bijoutiers, les deux hommes commencent par demander à admirer plusieurs tocantes. À peine attablés face aux plateaux de présentation, ils sortent des armes réelles, l’une dûment chargée. Ils menacent deux employés et le gérant du magasin, s’emparent des clés des vitrines, détruisent boîtiers informatiques et système de vidéosurveillance, tentent de ligoter le personnel, n’y parviennent pas, renoncent. Ils perdent ainsi des minutes précieuses permettant à la police d’intervenir avant que presque un million de francs en prestigieuse horlogerie ne franchisse le seuil du commerce.

Emprisonnés depuis lors, ainsi que leur présumé support logistique, ils resteront derrière les verrous. Ils seront ensuite expulsés de Suisse, quinze ans pour les braqueurs, douze pour leur complice, par ailleurs attendu de pied ferme par la justice serbe.

«Vous avez eu bien raison d’accepter les peines proposées car sinon, cela aurait été bien plus lourd», leur a signifié la présidente Anne-Catherine Page à l’heure du verdict. Ces messieurs ne se le sont pas fait dire deux fois. La sentence a été acceptée d’emblée, fermant la porte à l’éventualité d’un appel. (24 heures)