Un Aiglon de 5 ans au top du hip-hop mondial

Keylan Dubuis zappe sur le smartphone de sa mère à la recherche de la chanson adéquate, avant de se lancer dans un enchaînement de mouvements souples. L’Aiglon de 5 ans tient en place juste assez longtemps pour nous expliquer: «La danse, c’est ma vie. Quand je rentre de l’école, je pose mon sac et j’allume la télé pour m’entraîner; je veux être fort.» Fort, il l’est déjà, le jeune Keylan. Et pas qu’un peu: le 16 octobre, il a raflé à Brême (D) un titre de champion du monde en danse hip-hop «freestyle» (comprenez improvisée), dans la catégorie des moins de 7 ans. Jenna Muenza-Dubuis nous reçoit avec son mari Julien et son champion de fils dans les locaux de l’école de danse qu’elle a ouverte à Aigle, il y a 10 ans.

Les parents ont encore de la peine à réaliser l’exploit. «Keylan adore la compétition. On est allé à Brême pour essayer, sans penser qu’il l’emporterait. C’est d’autant plus fort qu’il était face à des enfants plus âgés et grands que lui. C’était d’ailleurs la première fois que je le voyais stressé avant un concours.» Depuis, appels, messages et compliments sur les réseaux sociaux n’ont cessé d’affluer. «Les Suisses sont très discrets en danse hip-hop, poursuit la maman. On a plus l’habitude de voir des Français, des Russes, des Allemands parmi les champions. Un titre suisse est très rare.»

«L’école avant tout»

Sportif - il pratique également le foot et vient d’arrêter la natation -, le garçon est surtout mordu de danse. Il est tombé dedans très tôt: «J’ai participé à des concours alors que j’étais encore enceinte, sourit Jenna. Dès qu’il a été capable de s’asseoir, il s’est mis à danser en rythme. C’est vite devenu son truc, plus que ses deux sœurs qui aiment pourtant aussi la danse. Il a rapidement voulu venir assister à mes cours. Il veut tout le temps danser; même pour nous, c’est parfois presque trop.»

Sur quoi va déboucher cette victoire? «On se pose la question depuis plusieurs jours, répondent Jenna et Julien. Il y a en tout cas des retombées. Est-ce qu’on va lui proposer des shootings? Pour quoi? Quel est le message porté? On verra au cas par cas.» Dans l’immédiat, le couple y tient: «C’est l’école avant tout. Il s’en sort bien, mais il lui reste beaucoup à apprendre. Il est encore en enfantine. On verra comment on peut aménager son temps une fois qu’il aura des journées plus longues.»