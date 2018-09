Un cadeau «sécuritaire» d'un million pour la Fête des Vignerons

Le Conseil intercommunal de l’Association Sécurité Riviera (ASR) a fait un geste important, jeudi soir, envers la Fête des Vignerons (FDV): une exonération à 60% des frais de sécurité liés à l’engagement de personnel durant l’événement prévu du 18 juillet au 11 août 2019. Soit un cadeau d’un million de francs sur une note totale estimée à 1,65 million. Une double convention entre les acteurs (FDV, ASR, Canton et ECA) sera entérinée «entre la mi-novembre et la mi-décembre», selon Bernard Degex, président du comité de direction d’ASR.

Ce 1,65 million s’inscrit dans l’enveloppe plus large de 5 millions consacrés à la sécurisation de l’événement. Cette somme comprend entre autres 1,3 million de frais ASR non exonérés (soldes, essence, repas, heures supplémentaires, etc.), les frais d’installation du poste de commandement dans le Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) et des contrats avec d’autres prestataires (dont la police cantonale). Le personnel ASR (police, pompiers et protection civile) sera renforcé par des effectifs d’autres régions du canton.

La demande «d’exonération partielle ou totale» de la FDV date du 18 mai. Dans leur lettre, les organisateurs rappelaient que «l’objectif financier de la Fête des Vignerons est de pouvoir subvenir au besoin de ses activités, à ses frais de fonctionnement durant 20 ans (ndlr, soit l’intervalle entre deux fêtes), mais en aucun cas de faire du profit. Un exercice budgétaire déficitaire mettrait tout simplement en péril cette tradition séculaire.» Et de préciser que l’événement ne touche aucune subvention et n’a pas fait de demande de couverture de déficit.

Égalité de traitement

François Margot, abbé-président de la Confrérie des Vignerons, et Frédéric Hohl, directeur exécutif, demandaient également une «égalité de traitement» avec les autres manifestations d’envergure au bénéfice d’une exonération. Au final, l’ASR, en concertation avec le Canton, a été au-delà. Au taux maximum appliqué habituellement (50%) ont été accordés 10% supplémentaires «en raison du caractère exceptionnel de l’événement». Le Canton appliquera le même taux.

Frédéric Valloton, délégué pour Vevey et acteur de la vie culturelle locale, a plaidé pour une exonération limitée à 50%: «Quand je vois que la Fête ne veut pas faire un geste concernant les prix de location du m2 pour des acteurs culturels locaux et qu’elle ne les a pas impliqués dans l’organisation, je trouverais juste d’envoyer un signal fort afin de l’inciter à prendre davantage en compte ceux qui s’activent pour cette Ville», a lancé le conseiller communal Décroissance-Alternatives. Le Conseil intercommunal n’y a pas été sensible et a voté massivement le taux de 60%.

«Le verre à moitié plein»

Satisfait, Bernard Degex, président du Comité de direction d’ASR, salue une opération gagnant-gagnant: «Oui, il y a 60% d’exonération, mais il y a 40% de recettes extraordinaires en plus, et il n’y a pas de coûts supplémentaires pour la collectivité. Je préfère voir le verre à moitié plein. Par ailleurs, 10% de plus représentent 160 000 francs. Ramenés aux 100 millions de budget de la Fête et aux retombées économiques et d’image pour notre région que la Fête va générer, c’est relativement négligeable». Pour rappel, 400 000 spectateurs sont attendus aux spectacles durant le mois de FDV et un million de visiteurs à Vevey. Les retombées pour la région sont estimées à 200 millions de francs. (24 heures)