Un caleçon pour éviter de se perdre sur le domaine skiable de Leysin

Vous cherchez le chemin le plus court pour le télésiège des Fers? Baissez votre pantalon. La perspective des Jeux olympiques de la jeunesse et de l’afflux d’hôtes étrangers peu familiers au domaine skiable de Leysin ont donné des idées à Bertrand Chauvy. Depuis quelques jours, sa boutique de vêtements Esprit Montagne vend un plan des remontées mécaniques pour le moins culotté: il est imprimé sur un caleçon pour homme.

Fabriqué par une société française, l’objet est vendu 39 fr.90 et existe «dans toutes les tailles, du XS au XXL», précise Bertrand Chauvy. Ce dernier vendait il y a peu des bonnets JOJ 2020. «Mais nous nous sommes retrouvés en rupture de stock et dans l’impossibilité d’en obtenir. J’ai voulu trouver une autre idée originale pour promouvoir la station à l’approche des Jeux.»

Déjà un best-seller

Une promotion discrète puisque seuls les moins frileux ou pudiques oseront afficher ce plan sur les pistes. «C’est pour ça qu’on propose aussi un tour de cou ainsi qu’un linge de bain dans la même gamme», sourit le gérant. Le caleçon reste toutefois le best-seller: «Sur les 300 que j’ai fait imprimer, on en a vendu la moitié en une semaine.» Et sa femme Luciana, qui a découvert par surprise l’initiative de son mari, d’ajouter: «On a reçu des commandes de Hollande, des USA, d’Italie... Leysin est une station très internationale: elle compte plus de 70 nationalités.»

La démarche amuse le directeur des remontées mécaniques leysenoudes, Jean-Marc Udriot, qui avoue toutefois un regret: «Nous ne pourrons pas utiliser ce caleçon à des fins d’informations sur le domaine skiable. Ou alors, il faudra engager du personnel moins frileux.» L’étiquette du sous-vêtement stipule d’ailleurs qu’il «ne peut être utilisé comme outil de géolocalisation».