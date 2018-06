Un candidat Vert à la Municipalité de Bex crée la surprise

«24 heures» avait annoncé dans son édition de samedi que quatre citoyens allaient probablement croiser le fer pour le poste vacant de Pierre Dubois (PS) à la Municipalité. Lundi, le dépôt officiel des listes a généré une surprise. Si quatre candidats sont bien en lice, ce ne sont pas forcément tous ceux que l’on attendait après les récentes déclarations des partis contactés.

La surprise vient en effet de la candidature de Pierre-Yves Pièce. Il défendra les couleurs des Verts, qui n’ont pas d’élu au sein de l’organe délibérant bellerin. L’UDC était dans les starting-blocks, elle restera finalement au garage, estimant ses chances dans une course à cinq plutôt minimes. Le parti agrarien, déjà représenté à l’Exécutif, demande à ses électeurs de voter pour une candidature féminine de droite.

Premier tour, le 8 juillet

Elles sont deux et déjà conseillères communales: Sandrine Moesching-Hubert pour le PLR et Odette Dupont Bonvin pour le parti Avançons. Le Parti socialiste revendique bien entendu le siège laissé vacant par son municipal. C’est le député et conseiller communal Alberto Cherubini qui se charge de relever le gant.

À noter que le mouvement Ouvertures, qui n’a pas d’édile à la Municipalité, ne présente personne à cette complémentaire.

Le premier tour de l'élection est agendé au 8 juillet.