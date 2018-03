Un chalet part en fumée à Caux

Ce mercredi, vers 18h20, un témoin a signalé qu’un incendie s’était déclaré dans un chalet à Caux, au-dessus de Montreux. Également alerté, le Centre d’engagement de la Police cantonale a dépêché sur place une patrouille de gendarmerie qui, arrivée sur les lieux, s’est assurée que personne ne se trouvait dans l’habitation. Les pompiers du SDIS Riviera sont arrivés simultanément et n’ont pu que contenir l’incendie qui a entièrement détruit le chalet.

Un autre incendie à Rossinière

Et ce jeudi, vers 3h45, un autre incendie s’est déclaré dans un hangar contenant une chaufferie et un dépôt de copeaux à Rossinière. Les pompiers du SDIS du Pays-d’Enhaut se sont rendus sur les lieux et ont circonscrit le sinistre qui a détruit le toit de cette construction, ainsi qu’un véhicule stationné à proximité.

Une enquête menée par les spécialistes du groupe incendie de la police de sûreté et les gendarmes des régions concernées devra déterminer les causes de ces deux sinistres qui n’ont fait aucun blessé. (24 heures)