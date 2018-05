Un chasselas chablaisien très bien primé à Pékin

Dix ans que cela ne s’était pas produit! Un vin vaudois vient de remporter la Grande médaille d’or, distinction suprême du prestigieux Concours mondial de Bruxelles (CMB), qui s’est déroulé ces derniers jours à Pékin. C’est Petit Vignoble, cuvée 2015, de Henri Badoux SA à Yvorne qui a été couronné. Avec la note de 92 sur 100.

«C'est une consécration et une immense fierté pour toute notre entreprise. Jamais, nous n'avons eu une telle note dans un concours de cette importance, avec un jury international», dit Daniel Dufaux, directeur et oenologue de Badoux. A l'aveugle, avec seulement la couleur et le millésime comme informations, les juges ont plébiscité ce vin. «Ils ont sans doute eu un vrai coup de coeur», poursuit le président des oenologues suisses et membre du comité du prochain CMB, en mai à Aigle.

Chasselas, élégant, puissant et racé, élevé sur une magnifique parcelle, le cru chablaisien multiplie les distinctions, en Suisse comme à l’étranger. Le Mondial du Chasselas comme les célèbres Vinalies internationales de Paris lui ont entre autres accordé une médaille d’or.

Il y a dix ans, c’était déjà un nectar vuargnéran qui s’était paré du grand or bruxellois: un pinot noir élevé en barrique 2006 et produit par les Artisans Vignerons d’Yvorne. A noter que pour cette édition 2018 du CMB, Varone Viognier, blanc valaisan 2017, a décroché la même récompense que Petit Vignoble.

Les vignobles vaudois ont très largement été reconnus dans la capitale chinoise, où pas moins de 330 dégustateurs venus de toute la planète vinicole ont étalonné quelque 9100 bouteilles. 24 bouteilles ont été primées. Outre la grande médaille d'or de Petit Vignoble, trois sociétés ont obtenu une médaille d'or: Testuz SA, La Cave de la Côte et les Artisans Vignerons d'Yvorne. Tous les autres se sont parés d'une médaille d'argent. La Commune d'Aigle notamment en a décroché deux.

Avec 49 médailles, contre 42 en 2017, la représentation suisse s'est particulièrement illustrée. Sur les 166 vins nationaux inscrits au concours, c'est donc un tiers d'entre eux qui ont été primés. Les principales régions viticoles suisses sont bien représentées. Derrière Vaud, le Valais a été médaillé 21 fois , 3 pour Neuchâtel, 1 Suisse alémanique.

A Aigle en 2019

On l'a appris ces derniers jours, la 26e édition du CMB se déroulera en mai 2019 à Aigle (24 heures du 14 mai). Ce sont donc plus de 330 dégustateurs, professionnels pour certains, qui dégusteront quelque 9000 flacons au Centre mondial du cyclisme, où se déroulera le concours. Un de ses instigateurs, le syndic Frédéric Borloz l'a rappelé jeudi soir devant le Conseil communal.

Près de 400 personnes en tout feront le pèlerinage viticole d'Aigle et la région l'an prochain. Plus de 1200 nuitées sont attendus. Tout le monde résidera à Leysin.

Il faudra débourser quelques 400'000 francs, le CMB allouant exactement la même somme. Gageons que de nombreux vignerons auront à coeur de s'inscrire et de défendre au mieux la viticulture suisse. Peut-être aussi dans le but de dépasser le record de 49 médailles.

