Un chat effrayé cause 12 fractures au syndic d’Aigle

Au bout du fil, le débit est un peu moins vif que d’ordinaire. Dimanche, le syndic d’Aigle et conseiller national PLR Frédéric Borloz a fait une vilaine chute à deux-roues. Il se retrouve hospitalisé à Monthey (VS), victime de 12 fractures aux côtes, à une clavicule et à une omoplate.

Vous souvenez-vous de l’accident? Que s’est-il passé?

Je faisais un petit entraînement vers Saint-Gingolph. Au bord du Rhône, un chat a paniqué et s’est quasi jeté dans mes roues. Je ne suis pas un athlète mais je roule sur un vélo de course, je vais un peu plus vite qu’à 30 à l’heure… À cette vitesse, la chute était inévitable. Quelqu’un a appelé l’ambulance. Par la suite, vous n’imaginez pas les messages que j’ai reçus! On aurait dit que j’étais quasi mort, entièrement plâtré et pendu à des câbles… (Rires.) Mais mes fractures ne sont pas graves et j’ai juste un bras immobilisé pour préserver les parties fracturées.

Le Conseil national traite cette semaine de plusieurs objets liés aux hôpitaux et à la médecine d’urgence. Vous avez voulu tester par vous-même?

(Rires.) Non! Mais c’est la première fois de ma vie que je séjourne dans un hôpital, et je dois dire qu’on est très bien accueilli et bien traité.

L’hospitalisation, c’est l’inactivité forcée ou vous avez droit au bureau mobile?

Démonstration est faite, puisque je vous réponds! Je dois trier, je traite les choses les plus sérieuses. Au fond, ce n’est pas différent que si je prenais des vacances. C’est presque un non-événement du point de vue des affaires.

La Ville indique que vous reprendrez en fin de semaine. À temps complet ou progressivement?

C’est une question que je ne me pose pas. J’irai travailler et m’adapterai. Il faudra peut-être y aller plus doucement. Je dis toujours aux collaborateurs que l’important, c’est de bien se rétablir. On verra si j’arrive à me l’appliquer à moi-même! (24 heures)