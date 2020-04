Un coin de paradis refleurit grâce au virus

Le Coronavirus prend des vies, mais il peut aussi en donner. À Gryon, il a poussé un petit groupe d’habitants à faire germer un potager abandonné depuis cinq ans et demi, baptisé le Jardin du paradis. «Ma femme et moi travaillons tous les deux à 100% et avons un enfant en bas âge, explique Sylvain Corbaz, pasteur de la paroisse des Avançons. Nous n’avions pas le temps de nous en occuper.» Jusqu’à l’annonce du semi-confinement à la mi-mars: «Nous ne savions pas si nous allions nous retrouver en quarantaine totale dans un avenir proche. Alors on a décidé d’agir tant que nous pouvions encore sortir», raconte Elena Berg Österdahl. Avec elle, une dizaine de Gryonnais dont le pasteur et son épouse se sont mobilisés pour y refaire pousser légumes et plantes aromatiques.

La crise a compliqué cette résurrection: «Les jardineries fermées, nous ne pouvions acheter ni plantons ni outils», poursuit Elena. Mais un appel lancé sur Facebook et la solidarité de villageois ont permis d’aller de l’avant. «À ce jour, nous n’avions rien acheté, relève Estelle Bourdon. Tout provient de prêts et de dons.»

Ecouter la lune

Depuis mi-mars, les jardiniers en herbe s’activent «en petites équipes pour respecter les distances», soulignent Elana et Estelle, respectivement sculptrice et tisserande qui partagent un atelier au village. Haricots, courgettes, fenouils ou aubergine devraient pousser là cet été. Pour l’heure, seules quelques plantes aromatiques mais surtout des oignons et des patates ont été plantés, «pour nettoyer la terre. Nous avons bénéficié des conseils de François Bonnet, le responsable du jardin botanique du Pont-de-Nant. Il nous a notamment appris à tenir compte de la lune pour semer, selon le principe de la biodynamie.»

Le confinement a permis d’offrir du temps au Jardin du paradis. C’est ainsi un père de famille, Serge Ricciardelli, et ses enfants qui ont donné vie à Gustave, l’épouvantail qui surveille les lieux. La motivation retombera-t-elle une fois la crise passée? «Je ne crois pas, estime Elena. Nous sommes déjà une dizaine. D’autres peuvent nous rejoindre: nous voulons que ce lieu soit ouvert.» Reste également à savoir ce qui adviendra du fruit de ce potager: «On verra déjà si ça pousse. On a démarré de manière très spontanée. On réfléchira le moment venu à voir ce que l’on peut faire avec ces légumes.»