Un déficit «raisonnable» de 3 millions pour 2020

Pour son dernier budget, le futur ex-municipal des Finances Pierre Rochat a présenté une copie dans la droite ligne de celles de la dernière décennie. Elle fait part d’un excédent de charges qualifié de «raisonnable» (2,969 millions, sur un total de 155 millions) et d’une marge d’autofinancement positive (celle qui permet d’investir sans emprunter) de 2,51 millions.

Un bon résultat, considère l’élu, «compte tenu de toutes les contraintes légales et autres charges liées», notamment «l’augmentation croissante et soutenue de la facture sociale», et celles de la note pour la petite enfance (+ 2 millions) ou pour les transports publics (+500'000). Pour élaborer ces projections, Pierre Rochat a pu compter sur un taux d’imposition maintenu à 65 lors du dernier Conseil communal, contre l’avis de ceux qui demandaient de compenser le point et demi repris par le Canton (soins à domicile). Un taux qui a été arrêté pour trois ans.

«Un gage de sérénité pour ces prochaines années compte tenu des investissements à venir», considère-t-il. Parmi ceux-ci, de nouvelles structures d’accueil de jour, dont celle des Bonnettes à Chailly (34 places), la modernisation du 2m2c et le développement de plusieurs quartiers pourvoyeurs de nouveaux contribuables (Grands-Prés, Gambetta-rue du Port, la Corsaz, Belmont), «entre 500 et 600 nouveaux habitants», estime Pierre Rochat. Qui ajoute la volonté municipale «d’initier, dès que possible, des économies structurelles avec l’édification du nouveau bâtiment administratif» sur l’ancien site Held.