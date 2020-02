Un élu fâche le directeur de la bibliothèque

«C’est une proposition qui sape des années de travail en faveur d’une ouverture au plus grand nombre.» Yan Buchs, directeur de la Bibliothèque municipale de Vevey, ne décolère pas depuis qu’il a appris vendredi, au lendemain du Conseil communal, la suggestion du PLR Ambroise Mean: «Étudier l’implémentation d’un abonnement annuel payant pour les membres de la Bibliothèque communale.» Acceptée, sa motion sera étudiée par la Municipalité.

Ambroise Mean invoque des arguments d’ordre économique: le déficit récurrent de l’institution située au quai Perdonnet, les finances difficiles de la Ville et les nombreux visiteurs venant de communes voisines. «Je sais ce que ma proposition comporte de provocateur, mais je lance le débat. Une cotisation modique, moins de 2fr. par mois, permettrait de rapporter des sous à la Ville et de faire contribuer les usagers extérieurs.»

Yan Buchs voit rouge, et pas seulement parce que le PLR ne l’a pas contacté au préalable: «Quand on sait que le versement unique de 20fr. par adulte et 10fr. par jeune lors de l’inscription dissuade déjà des allophones ou des personnes à petit budget, c’est un message qui va à l’encontre de notre philosophie de lieu ouvert à tous et qui tend vers une gratuité des bibliothèques.» Et de citer une étude en France: «Celle-ci montre que les bibliothèques qui sont devenues payantes ont perdu 30% de leur public.»

Yan Buchs pointe en outre du doigt des «exemples orientés» et «un chiffre erroné» dans la motion. «Les bibliothèques de Lausanne et de Pully, qui pratiquent la gratuité, ne sont pas citées, et certaines le sont alors qu’elles ne sont pas de taille comparable. Enfin, les 45000 membres actifs mentionnés dans le texte sont en fait le nombre de visiteurs en 2017. Les personnes ayant payé leur inscription étaient 4442 en 2018. Le nombre de nouvelles inscriptions se situe autour de 900 par an.»