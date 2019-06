Un enfant de 5 ans fauché sur un passage piéton

«Je n’ai pas assisté au drame, mais j’ai entendu un grand bruit. Je suis sorti et j’ai vu un enfant couché au sol avec un adulte à côté de lui», dit une personne du voisinage de l’endroit où s’est déroulé un accident grave jeudi. Il était environ 20h45 lorsqu’un automobiliste a percuté un enfant qui traversait la route sur le passage piéton situé devant l’entrée de la Grande Servanne, une des écoles de Bex. L’enfant, qui vit avec sa famille dans un quartier proche, rentrait chez lui. «Des gens criaient pour prévenir qu’il fallait appeler une ambulance. Elle est arrivée rapidement, 7 à 8 minutes plus tard», précise un autre voisin. Selon la première personne, «l’enfant était conscient. Il respirait et avait les yeux mi-clos. L’automobiliste était en état de choc.» D’après des gens sur place, il n’aurait pas porté de casque. Au sol, la police a délimité l’endroit de l’impact à la craie.

Le garçonnet a été transporté à l’Hôpital d’Aigle. Gravement blessé, il a ensuite été héliporté au CHUV. Selon un communiqué de police envoyé vendredi après-midi, son pronostic vital est engagé. La police a mesuré le taux de l’alcool du conducteur, âgé de 39 ans. Il indiquait 0,6 mg/l. Son permis de conduire a été confisqué en attendant la suite de l’enquête. La police a mandaté les autorités bellerines pour qu’un employé visionne les images des caméras installées sur place.

Le petit garçon est scolarisé en 2e HarmoS. «J’ai averti une doyenne vendredi matin», indique Patricia Ferrari, directrice des écoles de Bex. «Elle a accompagné la maîtresse et les enfants en classe. On les a informés de l’accident et ils ont pu s’exprimer. La psychologue scolaire est restée à disposition toute la journée. Je suis repassé dans la classe dans la journée». Durant la pause de midi «les enfants ont parlé de cet accident à table. Beaucoup connaissaient le petit garçon», dit encore une employée de l’unité d’accueil.