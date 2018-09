La saga sur la rémunération du municipal veveysan Lionel Girardin, en arrêt maladie et suspendu depuis juin puisque sous le coup d’une enquête pénale, a pris des allures de casse-tête ces derniers jours, jusqu’à ce jeudi lors du Conseil communal. Il y a d’abord eu un préavis municipal dans lequel l’Exécutif préconise de geler la rémunération de l’élu. Le préavis est retiré en cours de semaine pour cause de rapports de commission tardifs – provoquant le courroux des partis Décroissance-Alternatives et Vevey Libre – puis remis à l’ordre du jour à la dernière minute. Ce n’est pas tout: l’e-mail d’information sur le sujet n’a pas été envoyé mercredi à tous les élus – dont le nouveau président du Conseil, Martino Rizzello. La faute à un système informatique déficient ce jour-là, a expliqué la syndique Elina Leimgruber, faisant froncer quelques sourcils.

Le déroulé des faits prête à sourire, mais il dénote surtout d’une procédure qui avance dans l’urgence et la confusion. L’urgence, justement, c’était le thème majeur ce jeudi: fallait-il précipiter ce même soir la décision sur la suspension du salaire de Lionel Girardin (8800 francs pour un 60%), en partie pris en charge par Vevey, le reliquat étant garanti par l’assurance perte de gain?

«Risque financier»

Au vu du «grand flou juridique» et du «risque financier» lié à une éventuelle procédure en justice, une courte majorité (39 voix contre, 31 pour et trois abstentions) a décidé de ne rien faire avant d’obtenir des compléments d’information, dont un éventuel avis de droit.

L’analyse de Corinne Monnard Séchaud, avocate de la Commune, a pesé dans la décision: elle estime «importante» la prise de risque sur le front judiciaire en cas de suspension du salaire. À son sens, la loi sur les communes, qui règle la problématique de la suspension d’un membre de l’Exécutif, est mal rédigée – point sur lequel tout le monde s’accorde.

Pour Alain Gonthier de Décroissance-Alternatives, la décision du Conseil n’en relève pas moins du «scandale»: «On procrastine, alors qu’il y a une urgence politique vis-à-vis des Veveysans qui ne comprennent pas qu’on continue de payer un élu qui ne fait rien depuis avril. Des semaines vont passer avant que la commission ne se décide. D’ici-là, le salaire de M. Girardin tombera chaque mois!»

Pour Isabel Jerbia (PS), «la Commission des finances n’a pas travaillé en ayant les éléments dont elle aurait dû avoir connaissance pour se prononcer. Nous devons laisser nos griefs politiques de côté. L’urgence est de réclamer ces informations et d’éviter, d’une part, un manque à gagner à la Ville et, d’autre part, de mettre en péril la famille de M. Girardin.» «Il n’y a pas de base légale aujourd’hui et il n’y en aura pas plus dans deux ou trois mois, rétorque Bastien Schobinger (UDC). Quitte à voter sur rien, autant voter maintenant!»

Son collègue de parti Werner Riesen est d’un autre avis: «Il convient de peser les risques financiers, les conséquences pouvant être lourdes. Veut-on prendre ce risque?» «Ces risques sont exagérément gonflés, attaque Alain Gonthier, dans le but de faire peur à la commission qui a statué. Au final, l’«association des amis de M. Girardin» a réussi son coup.»

«Une décision réfléchie»

Pour Ludovic Tirelli, avocat du municipal suspendu – et annoncé démissionnaire du Conseil communal à cette même séance en raison d’un déménagement dans une autre commune –, salue au contraire une décision «réfléchie et clairvoyante»: «Le Conseil n’a pas cédé à l’aveuglement fanatique de l’urgence et rappelle par ce vote qu’il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.» (24 heures)