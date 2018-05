Un groupe chantera le Ranz des Vaches

Chanter le Ranz des Vaches, à la Fête des vignerons, c'est accéder au rang de star. Bernard Romanens, en 1977, est resté dans les mémoires. Pour 2019, le choix est totalement différent puisqu'un collectif interprétera l'air célèbre, plutôt qu'un soliste.

Onze chanteurs ont été sélectionnés: Vincent Brodard, 49 ans, à Echarlens; Fabien Crausaz, 42 ans, à Rue; Sébastien Descloux, 35 ans, au Châtelard; Pascal Ducrest, 50 ans, à Bouloz; Sylvain Egger, 30 ans, à Vuadens; Nicolas Flotron, 34 ans, à Forel (Lavaux); Mériadec Limat, 39 ans, à Etoy; Clément Monney, 32 ans, à Fribourg; Michel Rolle, 50 ans, à Villarvolard; José Romanens, 58 ans, à Marsens; et Kevin Uldry, 29 ans, à Romanens. Ils seront supervisés jusqu’à la Fête par les deux chefs de chœurs des armaillis Nicolas Fragnière et Marc-Antoine Emery. Ils sont àgés de 29 à 58 ans, de professions diverses telles agriculteur, électricien, enseignant, ingénieur ou responsable de voirie. Neuf d’entre eux résident dans le canton de Fribourg, deux dans le canton de Vaud. L'annonce confirme que les professionnels ont été écartés au profit des chanteurs amateurs.

Renouer avec l'Histoire

Pourquoi rompre avec la tradition du soliste? L'objectif est de renouer avec l’esprit du Ranz des vaches, selon François Murisier, président du Conseil artistique de la Fête des Vignerons: «Au 19e siècle, notamment lors de la fête de 1819, année où le Ranz est apparu, il était chanté par un groupe, un collectif. Nous avons eu envie de retrouver cet esprit porteur du sens profond de ce chant traditionnel qui se chantait entre bergers à l’alpage. Nous voulions aussi éviter qu’une pression trop grande repose sur les épaules d’un seul chanteur, qui plus est non professionnel.»

Ces onze chanteurs succèdent à des interprètes du Ranz des vaches restés dans les mémoires, tels Robert Colliard en 1927, Roger Cochard en 1955, Bernard Romanens en 1977 ou encore Patrick Menoud, Pierre Brodard et Vincent Brodard, les trois solistes de la Fête de 1999, rappellent les organisateurs de la Fête des Vignerons.

Ce choix écarte également l'idée d'une participation féminine. On se souvient notamment que Carole Rich avait envoyé un dossier de candidature. L'idée avait suscité du scepticisme, pour des raisons artistiques:« Il faut une voix de ténor pour le Ranz des vaches, cela doit rester masculin», déclarait Denis Rohrbasser, président de la Société des armaillis de la Fête. En fait, il y a eu trois candidatures féminines: «Nonante candidats se sont manifestés, dont un tiers de professionnels et trois femmes. Quarante-deux d’entre eux ont été retenus, tous amateurs mais avec un parcours musical solide, des compétences de solistes et une grande expérience de chorales.», indiquent les organisateurs.

(24 heures)