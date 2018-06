Un incendie se déclare dans des combles à Chernex

Le locataire de l'appartement en feu se trouvait sur son balcon lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux de l'incendie, qui s'est déclaré jeudi soir à Chernex. Comme il ne répondait pas aux injonctions, les agents ont dû aller le chercher.

Les autres habitants de l'immeuble de quatre étages avaient déjà quitté leur logement, notamment grâce à l'intervention du concierge.

OMG????????y'a un énorme feux ça fait 2 heures qu'ils arrivent pas à éteindre le feux à chernex!! Un homme pd et fou étais dans sa douche et il est sorti tout nu quand il a vu la fumée chez lui et il a une bâche pour s'habiller pic.twitter.com/y5ILrvyy6l