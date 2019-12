Un marché de Noël intimiste à l’abbaye de Salaz

À la tombée de la nuit, une fresque lumineuse de découpage animé sera projetée sur les murs ancestraux de l’abbaye.

Loin des grandes messes du marché de Noël, à Montreux ou à Lausanne, l’abbaye de Salaz, à Ollon, propose un rendez-vous convivial, vendredi, samedi et dimanche.

Autrefois, la splendide propriété sur la commune d’Ollon abritait les dépendances rurales des chanoines de Saint-Maurice. Aujourd’hui, le domaine est exploité par les familles Huber et Kropf, qui produisent du vin, de la viande, diverses cultures, et font chambre d’hôte.

Des gourmandises

«Nous voulons que nos visiteurs profitent d’un cadre intimiste pour découvrir des spécialités de mets locaux assortis de nos vins», explique Janine Huber. Au menu, poissons du fumoir de Chailly-sur-Montreux, viandes et charcuterie de l’abbaye, fromage d’alpage de la famille Isoz à La Lécherette, macarons de Chtefy’s Cakes and Co. à Ollon ou encore chocolat de la boulangerie Charlet, à Gryon.

