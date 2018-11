Un million inédit pour aider les Portes du Soleil

«Il est difficile aujourd’hui pour les exploitants d’obtenir des prêts bancaires et la nouvelle loi cantonale exige un certain nombre de garanties», relève George Mariétan, secrétaire général de Chablais Région.

9 communes joignent leurs forces

Pour tenter d'y remédier et favoriser l'apport d'investisseurs sur le versant suisse des Portes du Soleil, les autorités des neuf communes du district de Monthey ont décidé de joindre leurs forces au sein d’une nouvelle entité. Esquissée il y a plusieurs mois et désormais baptisée ValChablais, celle-ci prend la forme d’une nouvelle société anonyme. Les neuf Communes du district mettront la main au porte-monnaie pour constituer son capital-actions, à hauteur d’un million de francs. Les six Communes hébergeant des remontées mécaniques sur leur territoire engageront chacune 150'000, à savoir: Champéry, Val-d’Illiez, Troistorrents (où se trouvent les pistes de Morgins et Champoussin), Vionnaz (celles de Torgon) et Collombey-Muraz (Châlet-Neuf-Bellevue). Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph amèneront respectivement 50'000, 40'000 et 10'000 francs.

Cette nouvelle assise financière s’accompagne d’un regroupement prévu depuis plusieurs années des sociétés exploitantes au sein de la société unique Portes du Soleil Suisse SA (PDS-CH). Celle-ci avait repris TéléMorgins, au bord de la faillite en octobre 2017. «Le périmètre sera prochainement élargi à Télé-Torgon SA et Équipement touristique de Chalet-Neuf-Bellevue SA», ajoute George Mariétan.

L'intervention financière de la SA constituée officiellement mercredi s'inscrira dans un cadre précis: «PDS-CH devra fournir les fonds propres (25%); faute de quoi nous n'entrerons pas en matière. L'Etat contribuera avec un soutien au maximum de 40%. Notre rôle sera de trouver les 35% manquant auprès d'investisseurs tels que banques ou caisses de pension, par exemple», décrit Luc Fellay, président du conseil d'administration de ValChablais Invest.

«Les Municipalités auront un plus grand contrôle sur le développement des domaines skiables»

La démarche est aussi stratégique pour les Municipalités «qui auront un plus grand contrôle sur le développement des domaines skiables, poursuit Luc Fellay. Les collectivités ne s'engageront que dans des projets qui s'inscrivent dans une vision globale.»

Les aides seront pour l'heure dévolues aux remontées mécaniques. «Mais il n'est pas exclu d'élargir à terme à d'autres acteurs touristiques, comme l'hébergement qui nécessite également des investissements», précise le secrétaire de Chablais Région. (24 heures)