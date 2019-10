Un nouveau journal en gestation dans le Chablais

Un nouveau média écrit va-t-il être créé prochainement dans le Chablais? L’idée semble cheminer depuis quelque temps entre Vaud et Valais, du moins dans les sphères politiques et éditoriales. «Le projet a été présenté la semaine dernière, à la Foire du Valais, à 80 syndics vaudois, présidents de Communes valaisannes, municipaux, députés», précise Georges Mariétan, secrétaire général de Chablais Région pour encore quelques jours.

Le journal serait un hebdomadaire gratuit à l’intention des habitants des districts d’Aigle et de Monthey et d’une partie de celui de Saint-Maurice. «Le projet en est à ses prémices», prévient Stéphanie Simon, directrice et rédactrice en chef du «Régional». L’hebdomadaire planche avec «Le Nouvelliste» et les Communes. «Ce type de collaboration en presse écrite entre Communes et éditeurs est un nouveau modèle, une piste que l’on explore car il y a une demande pour des informations locales», poursuit Stéphanie Simon.

Éditeur du quotidien valaisan, Éric Meizoz, qui imagine un journal pérenne avec du vrai contenu et de la plus-value pour l’ensemble de la région, relève que «le projet ne peut se faire sans l’appui financier inconditionnel des Communes». Ces dernières devraient participer à hauteur de 4 francs par an et par habitant, soit environ 400'000 francs. Pour rappel, ces mêmes Communes, pour 5 francs par an et par habitant, participent déjà au financement de Radio Chablais.

Le syndic d’Aigle, Frédéric Borloz, qui en a déjà beaucoup parlé à ses collègues de la région, évoque la création d’un nouveau média écrit dans le Chablais depuis le début de la législature. «L’idée serait de donner à nos administrés plus d’informations hyperlocales. Ainsi, nous pourrions renoncer à nos petits journaux communaux pour lesquels nous avons peu de moyens et qui coûtent aussi de l’argent.» Syndic d’Ollon, Patrick Turrian aimerait en voir un peu plus avant de miser. «Nous allons très prochainement écrire aux Communes pour leur expliquer plus précisément le projet», répond Stéphanie Simon. L’édile ne se voit en revanche «absolument pas renoncer à la publication, quatre fois par an, de notre bulletin local, «Le Boyard.»

Président de Monthey, Stéphane Coppey doit encore en parler aux municipaux. «Il est clair que l’on doit en savoir plus, mais pourquoi pas. Ça répond sans doute à un besoin. Pour autant que le projet rédactionnel aborde les sujets avec une vraie approche journalistique, des analyses de fond et pas seulement évoquer la vie d’un nonagénaire.»