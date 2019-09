Un nouvel événement «pour vaincre la solitude»

Du speed dating sera à nouveau au menu du nouvel événement du centre de loisirs pour seniors de l’Escale ce mardi à la salle des Remparts à La Tour-de-Peilz. Mais pas seulement. Car si l’expérience de «rencontres rapides» de l’an dernier a fait grand bruit et débouché sur cinq couples officiels, dit-on, Damien Schmutz en a tiré un autre enseignement: ««Pour chacun des deux rendez-vous organisés, nous avions eu quinze hommes et une trentaine de femmes de toute la Suisse romande, et beaucoup de ces dernières étaient reparties sans homme au bras, mais avec le numéro de téléphone d’une autre femme. Toutes étaient là pour trouver quelqu’un, mais pas forcément pour flirter.», explique le directeur de l’Escale.

Dix tables à thèmes



D’où, pour ce dernier, la volonté de créer l’événement qui favorise les rencontres, qu’elles soient amoureuses ou non, pour lutter contre le sentiment de solitude. «Il est là le vrai combat», ajoute Damien Schmutz. Cette année, il s’agira d’un «Grand Café de l’Amitié». «L’idée est de retrouver un peu l’ambiance d’un café de Provence, avec des tables à thèmes pour échanger: marche et nature, cuisine, jeux de cartes, sport, amour, etc.». Une centaine de personnes sont d’ores et déjà inscrites – dont quelques hommes déterminés à trouver une âme sœur – sur les 200 que peut accueillir la salle des Remparts.