Un oiseau hyper rare hiverne aux Grangettes

Attraction pour les ornithologues et autres amoureux des oiseaux, un individu très rare est réfugié depuis ces derniers jours dans la réserve naturelle des Grangettes. Il s'agit de la lusciniole à moustaches qui affiche fièrement 12cm du bec à la queue.

«C'est la première fois qu'on observe cet oiseau quasi sédentaire en hiver aux Grangettes. Et la deuxième fois seulement qu'elle y fait son apparition», annonce Lionel Maumary. L'ornithologue lausannois l'a photographiée, comme d'autres amateurs, à l'embouchure du Grand-Canal, a posté plusieurs clichés de la lusciniole sur son site. On sait qu'elle a niché pour la première fois en 1981 sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Et qu'elle y est revenue en 2004 et 2005.

Masque sombre, sourcil blanc

De la famille des fauvettes des roseaux, elle ressemble beaucoup selon le spécialiste au phragmite des joncs, qui, lui, est un migrateur au long cours. «Quelques différences toutefois: les ailes de la lusciniole à moustaches sont plus courtes et légèrement arrondies. Elle a aussi un un masque sombre autour de l'oeil avec un sourcil blanc.»

Il est difficile en règle générale de l'apercevoir, car elle reste cachée dans les roseaux. Et ne vole pas très haut. Son habitat se partage entre un lac de la frontière austro-hongroise et des rivages plus méridionaux: Camargue, Espagne, Italie. «Le lac où elle niche probablement, le Neusiedler see à 800km d'ici, a sans doute gelé à cause de l'actuelle vague de froid. De surcroît, elle n'y trouve plus d'insectes en suffisance. Elle s'est donc repliée sur les Grangettes au bord du Grand-Canal où l'eau ne gèle pas», conclut Lionel Maumary.

oiseaux.ch/birdline (24 heures)