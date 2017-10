Un organe d’Etat récusé par la justice cantonale

Un avocat lausannois qui plaide depuis trente ans dans tous les prétoires vaudois l’annonce sans ambages: «C’est une première en la matière.» Le juriste fait ici référence à un jugement rendu en septembre par la Cour de droit administratif et public du canton (CDAP), qui a purement et simplement récusé la Commission foncière rurale.

Cette dernière est une autorité spécialisée composée d’un avocat, d’une notaire, d’agriculteurs et de viticulteurs, tous nommés par le Conseil d’Etat pour la durée d’une législature. Ils sont au nombre de sept. Parmi ses attributions figure la validation de ventes de terrain entre agriculteurs et, dans ce cadre-là – avant tout accord – l’étude de la qualité d’exploitant à titre personnel du ou des acheteurs. C’est sur ce dernier point que la commission a été jugée.

Les faits: fin juin 2016, deux agriculteurs d’Ollon veulent vendre chacun une de leurs parcelles à un troisième paysan de la même commune. La transaction se monte à 63 000 francs pour un terrain, 100 000 pour l’autre. Dans les deux cas, chaque vendeur envisage d’acquérir avec le produit encaissé une autre parcelle plus proche des siennes déjà en exploitation. Une question de rentabilité et de pragmatisme.

C’était compter sans la Commission foncière rurale. Ses membres demandent une expertise à une société fiduciaire de Bex pour vérifier si l’acheteur «peut être considéré comme exploitant à titre personnel», donc acquérir les deux parcelles. Il a pourtant été accrédité en tant que tel le 18 avril 2016 déjà par le Service de l’agriculture et de la viticulture (SAVI). L’expert en atteste, mais la commission, «au vu de la description très floue des activités agricoles de Monsieur A.», en doute. La commission écrit au préposé cantonal agricole pour qu’il enquête. Ses conclusions indiquent que l’expertise se serait basée sur des données fausses ou inexactes.

«Une forme de pression»

Parallèlement, la commission se tourne vers le SAVI et lui demande de retirer à l’acheteur potentiel sa qualité d’exploitant. Ce que le service cantonal fait. Mais ça ne suffit pas à la commission, qui tance vertement l’expert et lui écrit ceci: «Elle vous prie dès lors de bien vouloir vous expliquer quant aux constatations et conclusions que vous avez formulées, qui semblent relever, aux yeux de la commission, à tout le moins d’une certaine incompétence, ou d’un manque d’expérience, si ce n’est d’une forme de complaisance passive. De vos explications seront également examinées les conditions dans lesquelles la commission peut être rassurée quant à la crédibilité des expertises confiées à votre bureau.» Au final, l’expert fait volte-face à l’issue d’un complément d’enquête et indique que A. ne peut pas être considéré comme exploitant à titre personnel.

Devant tant d’embûches, l’acheteur et les deux vendeurs ont recouru auprès la CDAP, demandant la récusation de la commission dans son ensemble. Les magistrats leur ont donné intégralement raison. Ils estiment principalement que la commission a fait preuve de préjugé («prévention») dans cette affaire. Elle a «violé le devoir d’impartialité», notamment en incitant le SAVI à révoquer la reconnaissance d’exploitant agricole à A. Elle a «manqué de retenue pour qualifier le travail de l’expert» et a «créé une forme de pression» à son encontre.

«Dans cette affaire, une autorité a fait preuve de prévention en ne respectant pas l’indépendance d’un expert et d’une autre autorité qui ne lui était pourtant pas soumise hiérarchiquement», dit l’avocat d’une des parties (dans ce dossier, les parties ont requis l’anonymat, y compris leurs conseils). Et d’ajouter: «Cette décision permet de constater que nos institutions cantonales fonctionnent bien.»

«On ne peut ici que saluer et se réjouir de la parfaite indépendance de notre justice», appuie le conseiller juridique des trois requérants, ancien notaire ayant pignon sur rue dans le Chablais. Le secrétaire administratif de la commission n’a pas voulu «commenter cette décision de justice», pas plus que son président: «En tant que président d’une autorité collégiale, je ne suis pas en mesure de répondre seul à vos questions.»

Pas de suite au TF

La CDAP a non seulement récusé la commission mais elle a condamné l’Etat à verser aux requérants un montant de 1500 francs. «Le Tribunal fédéral n’a pas été saisi en appel», indique Denis Pittet, porte-parole du Département de l’économie et du sport, qui révèle que le Conseil d’Etat, «comme lui a demandé la CDAP, a nommé une commission ad hoc pour reprendre le dossier» dès le début. Avec diligence, puisque ladite commission a été nommée le 4 octobre. «C’est une bonne nouvelle. Mes clients, qui subissent cette pénible affaire depuis plus d’un an, vont pouvoir aller de l’avant. Nous allons rapidement représenter notre cause», déclare le conseiller juridique.

A noter que, autre dommage collatéral dans cette affaire, A. a recouru auprès de la CDAP pour récupérer son titre d’exploitant agricole à titre personnel. Ce dernier a été retiré par le SAVI sous incitation de la commission récusée. (24 heures)