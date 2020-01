Un os de plus sur la route de la mosquée de Vevey

Grosse facture en prévision

Divers services industriels et Groupe E Celsius, maître d'ouvrage, ont eux aussi vu leurs plans contrariés cet automne après l’exhumation de 17 squelettes dans leur tranchée ouverte à la rue des Communaux, à l’arrière du bâtiment de l’OSEO et du Swiss Media Center (notre édition du 9 octobre).



Le chantier devait permettre des travaux sur diverses conduites et une extension du chauffage à distance de la ville en vue de raccorder plusieurs bâtiments, dont celui de la mosquée justement.



Prévu sur 100 mètres, il a été stoppé après 25 mètres. «Après récupération des vestiges, nous avons refermé la route pour l’hiver, le temps de connaître les chiffres exacts du coût des fouilles archéologiques, explique Alexandre Chollet, conducteur de travaux pour Groupe E Celsius.



Si la densité des trouvailles reste la même sur l’entier du tracé, la facture pourrait monter jusqu'à 800000 francs, mais ce serait dans le pire des cas, et c’est un chiffre à prendre avec des pincettes.» Une clé de répartition «à plus ou moins parts égales entre les quatre partenaires du chantier» (Groupe E, SIGE, Romande Énergie et la Compagnie industrielle et commerciale du gaz) a été convenue.



De son côté, «la Ville de Vevey n’étant pas partie prenante, elle n’est pas impactée», selon Claude Lehrian, chef de la Direction de l’architecture, des infrastructures et de l’énergie.



Les découvertes archéologiques n’ont pas constitué une grande surprise. Le Canton avait émis un avis de prudence compte tenu de précédents dans le secteur. Une centaine de squelettes avaient été déterrés dans le quartier durant les années 50. Une nécropole du Moyen Âge avait ressurgi dans les années 80 à un jet de pierre. «Nous ne nous attendions toutefois pas à trouver autant de vestiges», admet Alexandre Chollet.



Le chantier devrait reprendre au printemps. Un autre tracé est à l’étude. Un abandon des travaux, s’il n’est pas désiré, reste tout de même une possibilité selon les coûts à envisager. Une subvention cantonale de 40% est acquise pour une partie des travaux. Sur Fribourg, où est basé Groupe E, les frais de fouilles sont pris en charge à 100% par l’État.