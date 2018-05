Un oui qui n'a pas l'allure d'une victoire pour Isenau

C'était «à prendre ou à laisser», comme les ultimes opposants au Plan partiel d'affectation d'Isenau l'avaient fait savoir à plusieurs élus. Vendredi, la majorité du Conseil communal a décidé de prendre, mais pas totalement.

Le parlement ormonan avait à se prononcer sur le projet de convention élaboré entre la Municipalité d'Ormont-Dessus et la famille Anex, qui possède une résidence secondaire dans le secteur concerné. Il l'a accepté à 19 voix contre 18 (et une abstention). Tout en y ajoutant plusieurs exigences.

Des exigences «extravagantes»

Le débat a été nourri. La majorité des membres de la commission chargée d’étudier cette convention et qui a rencontré les Anex mardi soir n'a cessé de le répéter: les exigences des opposants étaient «extravagantes», «tout simplement irrecevables», «à l'encontre des principes d'équité et de liberté».

La commission a notamment pointé du doigt l'indemnité à verser, 180'000 francs, pour l'utilisation illégale de la route agricole menant à Isenau, en réparation de tort moral ou encore en rétribution des honoraires d'avocat engendré par les différentes procédures menées par Me Jean Anex depuis 2004.

L’accord trouvé «oublie que douze autres propriétaires du plateau des Moilles sont lésés par la convention», a argué Philippe Bonzon. Notamment en raison des restrictions de trafic sur la route menant à Isenau. «Plus grave et essentiel», toujours selon la commission, le texte stipule que «tous transports et circulation non autorisés sont prohibés quelles que soient les nouvelles affectations admises par le nouveau PPA». «Cela signifie que la convention entre en vigueur, que la télécabine se fasse ou non», a souligné le rapporteur, Philippe Bonzon.

La Commission des finances, par la voix du conseiller Pascal Clerc s'est également élevée contre ces exigences: «Les opposants nous l'ont dit: soit nous acceptons tel quel, soit nous déclenchons une «guerre semblable à Stalingrad». Cette convention introduit une inégalité de traitement. Elle est inacceptable.»

Plusieurs voix favorables à la signature de l'accord se sont aussi fait entendre. Membre de la commission ad hoc, Nicolas Pittet a signé un rapport allant à l'encontre de celui de ses collègues. «Je ne cautionne pas les restrictions inscrites dans la convention. Mais il faut mettre cela en relation avec la perte économique, touristique, la dévaluation des chalets, le déficit en termes d'images...»

Un avis semble-t-il partagé par la majorité de ses collègues. Qui ont toutefois posé leurs conditions à cette signature. Il a notamment été inscrit dans le projet de convention que les montants des amendes perçues en cas d'utilisation illégale de la route profitent à l'entier des habitants du secteur et non aux seuls opposants. Et de ne pas inscrire ces restrictions sans limitation de durée.

Négociations sans issue?

La Municipalité aura donc pour tâche de retourner avec ses propositions auprès des opposants. Les membres des deux commissions l'ont toutefois répété à plusieurs reprises: ils doutent que les propriétaires concernés soient prêts à rouvrir la porte à de nouvelles négociations.

D'autant qu'un référendum pourrait bien être lancé, comme l'a annoncé Philippe Pichard, ancien municipal.

Or, l'heure tourne pour Isenau. Si la Municipalité entend bénéficier d'un soutien cantonal dans le cadre du projet Alpes vaudoises, elle doit présenter dans les plus brefs délais un plan partiel d'affectation valide. Ainsi qu'une étude de viabilité financière qui fait encore défaut à ce jour et doit encore être validée par la Municipalité et le conseil d'administration de TVGD, futur exploitant du domaine. Un non du Conseil communal vendredi aurait, à coup sûr, débouché sur une procédure auprès du Tribunal cantonal. Ce oui sous condition pourrait ne garantit en rien la résurrection d'Isenau. (24 heures)