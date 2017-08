Un papillon teigneux ronge les marronniers

Le promeneur qui se balade le long de la Veveyse, sur le quai de Copet à Vevey, aurait presque envie d’entonner une chanson sur les feuilles d’automne. Même dans la première moitié du mois d’août.

Le feuillage des 35 marronniers d’Inde a adopté une couleur presque marron. Et les feuilles mortes forment un tapis au sol. Est-ce dû à l’été plus chaud que la moyenne? Non, l’explication est animale. Un insecte, une sorte de papillon, est responsable de la situation. Il porte le doux surnom de «mineuse» ou de «teigne du marronnier d’Inde». Le phénomène est connu et frappe localement les arbres victimes. Au Quai de Copet, la teigne revient chaque année depuis 2010. «Cette année, les dégâts de la teigne ont un mois d’avance», déclare Vincent Roulet, coordinateur des parcs et jardins veveysans.

Limiter la propagation

Le printemps chaud a en effet favorisé la ponte et le développement des larves: «La propagation s’est déroulée sans entrave», indique Vincent Roulet. Les bestioles se développent dans les feuilles et les minent de l’intérieur, en se déplaçant entre les nervures: «Les feuilles brunissent et tombent», explique le coordinateur des parcs et jardins veveysans. Des chrysalides peuvent demeurer dans les feuilles tombées à terre où elles hibernent. D’où l’importance d’un ramassage soigné en fin de saison estivale afin de tenter de limiter la propagation au printemps suivant.

Des traitements existent mais, comme la teigne ne se laisse pas faire, ils sont compliqués et exigeants. Les jardiniers préfèrent se concentrer sur le nettoyage des feuilles d’autant que le teigneux ravageur ne met pas la vie des arbres en danger. Il arrive même que les marronniers bourgeonnent en automne. (24 heures)