Un pari audacieux pour 170 «choristes éphémères»

«C’est parfois un peu criard, mais c’est déjà mieux que samedi.» Concis, direct. Le directeur Christian Gerber n’a pas le temps d’y mettre les formes. Il n’a que vingt lundis soir à disposition pour mettre à l’unisson les 170 «choristes éphémères» de l’aventure «La Tour remonte le temps». Tous ont répondu à l’appel lancé en janvier pour prendre part aux concerts des 11, 12 et 13 octobre revisitant cinq décennies de chanson française à la salle des Remparts.

Les présentations se sont faites samedi. Chacun s’est vu attribuer une place dans l’hémicycle du réfectoire du Collège des Mousquetaires. La vraie première répétition a eu lieu lundi de 19 h 30 à 22 h. Première satisfaction, les listes de présence n’ont enregistré qu’une petite quinzaine d’excusés. «Si c’était chaque fois comme ça, ce serait génial», espère Nicole Sherif, responsable publicité, sponsoring, bénévoles. Elle-même compte parmi ces derniers, comme la dizaine de membres du comité. Seul le chef de chœur est rémunéré.

Au programme de la soirée: un rappel des consignes de base, quelques conseils, des exercices de respiration et d’échauffement de voix, avant d’attaquer sur Je marche seul de Jean-Jacques Goldman.

Le répertoire dont a accouché le comité au terme de discussions passionnées compte 19 chansons, dont des tubes de Léo Ferré, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Claude François, Patrick Bruel ou Zazie. «Mais nous verrons, ajoute le directeur. Je préfère seize chansons très bien maîtrisées que dix-neuf moyennes.»

Cherche voix masculines

Face à lui, une énorme majorité de femmes. «Nous sommes d’ailleurs à la recherche d’hommes, lance François Vodoz, à l’origine de toute la démarche. Avec dix à quinze chanteurs supplémentaires, on serait heureux. Mais nous pouvons déjà nous féliciter de cette belle affluence, venue de toute la Riviera, mais pas seulement.»

Frank Grassi, de Leysin, a notamment répondu à l’appel au secours. Membre du chœur de L’Étivaz, il apprécie le côté bon enfant et la rigueur de l’entreprise: «On n’a pas le droit de parler, ou alors seulement pour chanter, plaisante-t-il. J’ai entendu qu’ils cherchaient des hommes, et puis ça m’occupe, ça me sort du boulot.»

«J’ai appartenu à un chœur il y a une trentaine d’années. Je suis là pour le seul plaisir de chanter»

Jasmine Monney, de La Tour-de-Peilz, fait partie des régionaux de l’étape qui constituent la grande majorité de l’assistance: «J’ai appartenu à un chœur il y a une trentaine d’années. Je suis là pour le seul plaisir de chanter. J’apprécie aussi que ce soit sur un court laps de temps. Je ne sais plus lire de partition, mais ça devrait revenir. Et puis je côtoie plein de collègues instits, et des parents d’élèves.»

L’âge des choristes se situe entre 20 et 80 ans. Les deux tiers n’ont aucune notion d’art choral. Le vrai challenge de Christian Gerber: «C’est aussi ambitieux qu’intéressant, savoure le chef de quatre chœurs (L’Étivaz, Orzens, Meyrin, Dompierre FR). Tout comme le caractère éphémère de l’aventure. Vingt séances, c’est peu. Il faudra apprendre vite et répéter à la maison, mais on va y aller progressivement.» Le directeur n’a qu’un seul regret: sa gaffe du samedi. «Ils auraient dû apprendre bien plus tard qu’un orchestre les accompagnerait en octobre, mais j’ai fuité par erreur…» (24 heures)