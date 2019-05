Un pressing géant tournera à plein régime à Puidoux

Pas question d’entrer en scène avec une tache de gras sur la veste ou de rouge sur le pantalon! Pourtant, on n’imagine mal 5500 figurants irréprochables durant plus de trois semaines. Sans compter les effets de la sueur de leur labeur et la coquetterie des uns et des autres: «En 1999, certains ne lavaient quasi pas leur costume, d’autres plusieurs fois, explique Yves Raboud, de la commission costumes. Chacun a sa propre relation à sa tenue.»

Pour toutes ces raisons, il n’y a pas de Fête des Vignerons digne de ce nom sans un pressing à la hauteur de l’événement! Carlos Serrano, de la société On My Way (Lausanne), et Mathias Damon, de Qlean SA (Corseaux), ont relevé ce défi inédit par son envergure: gérer un flux de 5500 costumes, l’équivalent de 25'000 pièces (chemises, vestes, pantalons, chaussures, etc.) sur trois semaines!

Un binôme complémentaire

Le duo sera parfaitement complémentaire. Carlos Serrano gérera la prise en charge des habits au local de stockage de la Ferblanterie (chaussée de la Guinguette) et leur transfert vers la blanchisserie de Qlean SA à Puidoux. «On parle de 10 à 12 allers-retours par jour. Des horaires d’ouverture larges sont prévus à la Ferblanterie: de 8h à 20h pour les spectacles du matin, de 14h à 2h pour ceux de l’après-midi et du soir. Six personnes – hommes ou femmes, et au minimum deux à la fois – seront présentes pour réceptionner les habits.»

Une fois à Puidoux, c’est l’équipe de Mathias Damon qui entrera en scène: «Entre la réception des costumes, le lavage, séchage et repassage, il faut compter un cycle d’une heure et demie. La Confrérie des Vignerons part sur une base de deux lavages par costume. Soit 50'000 pièces à laver sur 25 jours, donc 2000 quotidiennement. Nous allons devoir booster notre pressing, tant en machines, courant électrique, horaires et personnel.»

«Il faudra évidemment éviter une machine mélangeant le rouge des Cent-Suisses avec du blanc»

Au vu du côté inédit de l’opération, certaines inconnues demeurent toutefois. Des essais sont du reste encore en cours: «Nous avons disposé d’échantillons de chaque tissu pour des tests. Il y a majoritairement du coton, mais aussi de la soie – très fragile –, des fibres synthétiques, du cuir, etc. Certaines étoffes ne sont pas compatibles pour un lavage ensemble et il faudra évidemment éviter une machine mélangeant le rouge des Cent-Suisses avec du blanc.»

QR Code pour éviter la bourde

Reste un challenge de taille: rendre les différentes pièces des costumes, et donc tous les éléments, à leur propriétaire attitré, sans échange malheureux. Pour ce faire, le duo pourra compter sur la technologie. «Chaque pièce sera munie d’un QR Code et rattachée à une personne, explique Carlos Serrano. Ce travail est en cours. Pour l’heure, 9000 sont équipées sur les 25'000.» Une étiquette manuscrite permettra toutefois une double vérification. «À Puidoux, ajoute Mathias Damon, les habits seront placés sur une chaîne de convoyage et scannés par une machine afin d’éviter les erreurs humaines. D’autant que certains costumes comptent 3-4 pièces, d’autres 6-7.»

