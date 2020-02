Un programme culturel entre humour, musique, théâtre et… hypnose

La Commission culturelle bellerine a présenté récemment son programme pour la saison 2020. Organisé dans divers lieux de la commune, il fait la part belle à différents types d’expression avec un rendez-vous par mois agendé, sauf juillet et août, fusionnés.

L’humoriste Karine C a ouvert les feux en février. En mars, ce sera le chanteur Gaëtan et son «Chope la banane» qui tiendra l’affiche.

Musique toujours avec du classique en avril et du jazz en mai, avant un concert en juin de Michael Jones (ancien compagnon de guitare de Jean-Jacques Goldman).

Durant l’été, l’artisanat sera à l’honneur sur l’alpage avec Les Ateliers de Solalex, pendant lesquels de nombreux exposants montreront leur savoir-faire.

Le rendez-vous de septembre, lui, sera original et interactif avec la part belle faite à l’hypnose et l’un des ses plus grands représentants: Pierr Cika.

Un mois plus tard, retour de l’humour avec le show des Guérin. Le théâtre s’invitera en novembre avec une pièce de la troupe Vis l’Art en Scène.

Enfin, ce sont les Montreux Gospel Singers qui refermeront le rideau en décembre.