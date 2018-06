Un référendum conteste l’accord sur Isenau

Les Ormonans seront bel et bien appelés à se prononcer sur le dossier d’Isenau. Un référendum a été déposé mardi à la suite du vote du Conseil communal. Le 25 mai dernier, les élus avaient accepté du bout de lèvres le projet de convention élaboré par la Municipalité d’Ormont-Dessus et les derniers opposants (outre Pro Natura Vaud) au plan partiel d’affectation d’Isenau.

L’argumentaire des référendaires reprend la ligne défendue par les conseillers opposés à l’accord, jugeant inacceptables les restrictions de droits de passage fixées par les opposants, leurs exigences financières, «les interdictions multiples et diverses» et «les précédents que cela provoquerait». Pour mémoire, les propriétaires d’une résidence secondaire dans le secteur d’Isenau réclament notamment 2000 francs annuels à vie pour le passage des engins de damage ou encore d’une piste de fond ainsi qu’un dédommagement de 180'000 fr. en remboursement des frais d’avocat engendrés par les procédures légales menées depuis 2004 et en réparation de tort moral. Il y a dix jours, les élus avaient avalisé par 19 voix contre 18 ce document, moyennant plusieurs conditions, dont le renoncement à la compensation annuelle de 2000 fr.

Malgré ces ajouts, sur lesquels les opposants n’ont pas encore statué, les référendaires ont décidé de laisser la population se prononcer. «Le résultat du vote montre que les élus sont divisés sur cette convention, relève le président du comité, Philippe Treyvaud. Il est naturel que les citoyens puissent s’exprimer.»

La Municipalité devrait statuer lundi sur la recevabilité de ce référendum. Si elle l’accepte, ses auteurs auront 30 jours pour récolter 165 signatures valides, soit 15% de l’électorat ormonan. (24 heures)