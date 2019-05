Un réseau d’agents secrets tisse sa toile dans le Chablais

La Division centrale du renseignement (DCR) embauche. Pour postuler, il suffit de se rendre sur le site ClueBox.ch et de remplir un formulaire en ligne. Si vos compétences d’agent secret sont jugées suffisantes, il y a de fortes chances que vous découvriez prochainement sur votre seuil un dossier vous lançant sur la piste de votre première enquête. Ce que l’on ignore encore, c’est quels rôles louches jouent Thierry Abbet et Franck Giovagnoni dans cette organisation clandestine. Les deux Chablaisiens lancent ces jours-ci un concept original, présenté à Polymanga en avril dernier. «Ce jeu se veut le plus immersif possible. Notre mot d’ordre est: votre double vie commence ici.»

«ClueBox» se décline sous la forme d’une série. Une fois inscrit, le joueur reçoit chaque mois un dossier contenant des indices (clues en anglais), avec un certain nombre d’énigmes à résoudre. Pour y arriver: tous les moyens sont bons, ou presque. «On peut résoudre ces énigmes devant l’écran de son ordinateur. Mais celui qui veut pousser le concept plus loin peut tout à fait aller chercher les réponses à la bibliothèque ou demander l’avis d’un ami chimiste, par exemple», indique Franck. «Le but est que les gens apprennent en jouant, ajoute Thierry Abbet. Il faudra faire des recherches, se documenter…»

Plateforme communautaire

Ceux qui ne font confiance à personne peuvent jouer en solo, mais il est aussi possible de cogiter en groupe. Les agents devront en revanche rendre des comptes à la DCR. «Notre site internet offre la possibilité d’interroger différents experts virtuels ou d’accéder à des vidéos ou des fichiers audio pour avancer dans l’enquête», explique Thierry. «Ou d’échanger avec d’autres enquêteurs: l’idée est de créer une véritable communauté d’agents», ajoute Franck. Les plus perspicaces auront par ailleurs la possibilité de monter en grade.

Vendue 150 francs, chaque «saison» de «ClueBox» durera six mois avec donc, six dossiers à étudier. La première propose d’exposer les agissements d’une secte menaçant la sécurité planétaire: l’Ordre des sept églises. «Dans chaque scénario, on brode autour de faits concrets, précise Thierry. Les Sept églises sont mentionnées dans l’Apocalypse, par exemple.»

Les patrons de la DCR ont soigné les détails: coupures de presse, rapports de police, empreintes digitales, badge d’agent secret… Le premier dossier est bien rempli. «On a même inclus en «bonus» une enquête impossible. Des pièces liées à un cas réel mais jamais résolu. Qui sait? Peut-être qu’en y réfléchissant assez, les agents de la DCR pourront aider la police.» (24 heures)