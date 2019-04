«Un tel parking souterrain ne serait qu’une impasse»

Du berger à la bergère. Une semaine après le comité d’initiative en faveur d’un parking sous la place du Marché qui absorberait les 450 voitures de surface, le comité Notre Ville – soutenu massivement par Les Verts, Décroissance-Alternatives, Vevey Libre et une majorité du PS – est entré en campagne mercredi en vue du vote populaire du 19 mai. Et eux aussi ont tenu, comme leurs adversaires, à tordre le cou «à certaines légendes urbaines».

Atteinte à la qualité de vie

Pour le socialiste Éric Oguey, «le soi-disant problème de parcage à Vevey est largement exagéré par les initiants». Pour preuve les taux d’occupation des parkings: entre 60% et 70% selon ses observations sur le site web cartoriviera.ch/parkings, qui donne les disponibilités en direct. Les nuisances viennent bien plus de la concentration croissante du trafic au centre, selon le Vert Antoine Dormond: «Et avec la pérennisation d’une grande capacité de parcage au centre-ville, ce serait la garantie de voir cette situation perdurer.» Lui privilégie une réduction de l’emprise de la voiture, l’extension des zones piétonnes, davantage de transports publics.

Pour Sabrina Dalla Palma, ancienne élue Verte, un parking souterrain ne résoudrait rien au problème de pollution dans le centre et constituerait une atteinte grave à la qualité de vie des Veveysans, qui aspirent à «pouvoir se déplacer facilement à pied et profiter de l’importante offre commerciale et culturelle de notre ville dans des rues calmes et sécurisées». Stéphane Molliat (Vevey Libre) juge lui aussi dépassée l’idée d’un tel parking souterrain: «Une impasse, alors que nous disposons d’un plan directeur du stationnement tablant sur des projets de parkings en périphérie, dont un, bien avancé, derrière la gare.»

«Revitaliser la vieille ville»

Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives) appuie l’idée: mieux vaut le projet à 10 millions, accepté par le Conseil communal, qui doit ramener de 450 à 200 les cases sur une moitié de place et réaménager le reste. «À cela, les initiants nous opposent un parking qui coûterait 46 millions au minimum si l’on se réfère à d’autres projets. Pour 450 places, cela donne un coût moyen à 102'000 fr., alors que les initiants eux-mêmes disent qu’il faut limiter ce ratio à environ 50'000 fr. pour qu’un parking soit rentable.» Philippe Oertlé, porte-parole du comité d’initiative, s’étrangle: «Ces chiffres sont farfelus et malhonnêtes! J’ai rencontré hier un investisseur intéressé en cas de oui le 19 mai, et il m’a confirmé la fourchette: entre 50'000 et 60'000 fr. Soit, pour 450 places, entre 22,5 et 27 millions.» Pour rappel, les initiants préconisent un financement public-privé. L’identité de l’investisseur mystère? «Trop tôt pour le dire.» À l’entendre, Vevey mérite mieux qu’un parking géant à ciel ouvert: «Nous voulons redonner à cette place le lustre qu’elle mérite en la vidant de ses voitures. Les piétons auraient ainsi davantage de place. Cela permettrait aussi de revitaliser la vieille ville, qui en a bien besoin.» (24 heures)