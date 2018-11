Un vol de raisin contraint un municipal à la démission

Qu’est-ce qui a bien pu passer par la tête du vigneron de Chardonne Laurent Cossy? Le municipal PLR des Domaines communaux a été pris la main dans le sac et en plein jour à vendanger des parcelles communales avec certains de ses employés alors que le quota de 1,225 kg par m2 avait déjà été atteint, décrétant de facto la fin de la récolte.

Un raisin hors-la-loi que l’élu a ramené à la cave familiale des Rueyres, bien connue dans la région. Les rumeurs parvenues à notre rédaction concernant une infraction étaient connues depuis plusieurs jours. Elles ont été rendues publiques par 20min.ch ce vendredi. Selon le quotidien gratuit, un courrier a en outre averti les conseillers communaux de la situation.

La qualité exceptionnelle du raisin cette année s’est-elle avérée une tentation trop grande? Toujours est-il que le vigneron a été «dénoncé par un citoyen», selon les termes du syndic Fabrice Neyroud (Chardonne sans parti), contacté ce vendredi. Selon une source bien informée, plusieurs témoins auraient pris des photos de la vendange illégale.

Fabrice Neyroud voit dans cette affaire «une erreur de jeunesse que ce vigneron, au demeurant bien implanté et bien apprécié, va payer cash». L’élu précise «qu’il a admis les faits et s’est excusé». Si le syndic se refuse à enfoncer le clou, une plainte pénale de la Commune au Ministère public était par contre inévitable. Qui plus est, elle était recommandée par la préfecture: «La Commune doit préserver ses intérêts et se prémunir d’avoir voulu injecter du raisin hors quota sur le marché.»

Laurent Cossy a par ailleurs annoncé vendredi dernier sa démission à la Municipalité. L’élu avait fait son entrée à l’Exécutif aux élections de 2016. La date de l’élection complémentaire pour le remplacer n’est pas connue, mais le 10 février semble probable. Contacté, le vigneron se refuse à tout commentaire, mais évoque par mail une «situation personnelle complexe». Cité par l’hebdomadaire «Le Régional», il justifie son départ de manière quelque peu étrange: celle-ci serait «le fruit du constat d’incompatibilité entre ma vie professionnelle et un climat politique devenu difficile».

Raisin sous scellé

Concernant les quantités de chasselas récupéré en douce, le syndic reste évasif, l’enquête étant en cours, «mais on peut parler de plusieurs centaines de kilos». «Le Régional» évoque «l’équivalent de 2000 bouteilles». Le vigneron-tâcheron communal, responsable du décompte final, affirme pour sa part ne pas disposer du chiffre. Les trois hectares de vignes communales rapportent environ quelque 40 tonnes de raisin.

Indépendamment des quantités, quid du raisin hors-la-loi? Laurent Cossy aurait promis de détruire la cuve incriminée devant témoins pour prouver la bonne foi de son repentir. «Le vin n’a finalement pas été détruit, explique Laurent Cossy au «Régional», qui a réussi à recueillir le témoignage du municipal incriminé. Il est apparu que l’option à privilégier était de mettre la cuve sous scellés par la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires afin de ne plus y avoir accès, tout en maintenant cette preuve existante pendant la procédure judiciaire.»

(24 heures)