Une Chablaisienne gagne la finale de Kids Voice Tour

Jenny Di Pollina de Saint-Prex et Elisa Kuhn de Cully, les deux finalistes vaudoises à Kids Voice Tour 2019, ne sont pas parvenues à décrocher le titre convoité. C'est la prestation de la candidate valaisanne et chablaisienne (voir la vidéo ci-dessous), Thaïs Gaillard (13 ans) de Choex, qui a séduit autant le public que les membres du jury, à savoir Patrick Fiori, Christophe Willem, Slimane, Loïc Nottet, les Innocents et Alejandro Reyes.

La jeune fille remporte l'enregistrement d'un single dans les studios Abbey Road à Londres, ainsi que la réalisation d'un clip vidéo produit par Paul Sutin, qui a collaboré entre autres avec Phil Collins. «C'est incroyable. C'est magique, une expérience que je n'oublierai jamais», a déclaré l'adolescente à l'issue du spectacle qui a eu lieu sur la scène de l'auditorium Stravinski à Montreux.

Deux Vaudoises en finale

