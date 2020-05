Une aide communale d'urgence pour amortir les effets du Covid-19?

«Dans le contexte d’urgence créé par le coronavirus, certains ne peuvent attendre les éventuelles aides du Canton ou de la Confédération et font appel en premier lieu à un geste de leurs autorités communales, l’échelon de proximité par excellence.» À l’instar du municipal Michel Agnant, l’ensemble de la Municipalité de Vevey s’est demandé comment la Ville pouvait venir en aide à ses contribuables physiques et moraux les plus impactés par la crise.

Certaines aides, de la compétence de l’Exécutif, sont déjà en vigueur: renonciation à l’encaissement des baux commerciaux pour mars et avril, gratuité des places de parc du 8 avril au 10 mai, suspension des frais de location des installations sportives aux clubs. Deux autres, de taille, nécessitent l’approbation préalable du Conseil communal: 500'000 fr. «d’aide à l’économie locale» et 200'000 fr. «d’aide au domaine social» pour les personnes en manque de ressources de base. Déposées en urgence, ces demandes seront votées le soir même de leur discussion, le 14 mai, et non lors de la séance suivante comme de coutume.

En cas d’acceptation, ces aides à fonds perdu s’inscriront dans le budget 2020, voté en décembre et déjà déficitaire à hauteur de 5,24 millions, sans que l’on puisse chiffrer définitivement les répercussions du Covid-19 sur le ménage communal.

L’aide économique aux entreprises passera par une demande écrite dans les six mois. La période prise en considération commence le 16 mars et s’étendra jusqu’à proclamation par le Conseil fédéral d’une date de reprise de l’activité économique. Les candidats devront faire état de pertes d’exploitation en relation avec la pandémie. «Il s’agira d’un coup de main pouvant aller jusqu’à 10'000 fr. et chaque cas sera étudié par une commission pour éviter que l’opération ne se transforme en usine à gaz», précise Étienne Rivier, municipal des Finances.

La tranche de 200'000 fr. sera quant à elle réservée «aux situations de détresse sociale». Les demandes seront centralisées à la Direction des affaires sociales, du logement, de l’intégration et des gérances (DASLIG). Certaines ont déjà été traitées grâce à un fonds de secours existant et pourvu de quelque 300'000 fr. Pour Michel Agnant, chef de la DASLIG, «la situation actuelle fait par ailleurs émerger toute une frange de précarité préexistante au coronavirus et il convient de mener une réflexion de fond pour l’avenir».