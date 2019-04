Une antenne 5G crée du remous à Jongny

À Jongny, la mise en place du réseau 5G suscite le débat comme dans nombre de communes vaudoises. Une antenne Swisscom prévue à l’est de la commune, à mi-chemin entre l’hôpital psychiatrique de Nant et le quartier du Petit Maconnaix, a été sanctionnée au terme de la mise à l’enquête qui s’est conclue le 28 mars. Les oppositions sont au nombre de 64, mais certaines sont collectives, «à l’échelle d’un quartier» selon le Bureau technique intercommunal du cercle de Corsier, ce qui signifie un nombre bien plus conséquent de personnes. Un courrier envoyé aux autorités a, lui, été paraphé par 182 personnes.

Le thème a aussi animé le Conseil communal du 20 mars. Selon six élus signataires d’une interpellation, un tel relais téléphonique relève de l’aberration dans un périmètre comprenant des habitations, une école (à 800 m), un hôpital psychiatrique (à 260 m) et un établissement médico-social (460 m), surtout au vu de certains effets présumés de la 5G sur la santé (voir ci-dessous le témoignage vidéo d'un électrosensible) et dans l’attente des résultats d’une enquête de la Confédération sur les risques. «Nous demandons un moratoire sur la 5G à Jongny et un règlement communal», a proposé Corinne Ansermoz, l’une des six interpellateurs. Une demande plébiscitée par les conseillers communaux.

Le syndic Claude Cherbuin assure que la réflexion est en cours et un règlement à l’étude: «Nous avons déjà refusé des antennes 5G sur notre commune en milieu bâti, et ce à l’unanimité de la Municipalité. Mais dans le cas présent, la parcelle est privée.» C’est là que le bât blesse: le propriétaire est un municipal, Jean-Pierre Taverney, d’où un malaise. L’intéressé fait en partie son mea culpa: «Il y a une année, quand Swisscom m’a contacté, il n’y avait pas tout ce remue-ménage et toutes ces discussions. La 4G n’avait pas suscité d’inquiétude particulière, je n’ai pas vu le problème. Aujourd’hui ce serait différent et si Swisscom retire son projet, je n’en serais pas offusqué. Mais j’ai pris un engagement ferme, il n’y a plus de retour en arrière possible.»

Chez les voisins de Chardonne, deux antennes 5G de Sunrise sont à l’enquête au chemin d’Ogoz, en bordure d’autoroute, jusqu’au 29 avril. La Municipalité est toutefois claire sur sa position: «Nous refuserons de délivrer un permis pour toute antenne 5G avant de connaître les conclusions de l’étude de la Confédération, avertit Fabrice Neyroud, syndic. Nous avons déjà prévenu Sunrise, mais nous ne pouvons lui refuser le droit de mettre à l’enquête. Ni, ensuite, d’user de son droit de recours.» (24 heures)