Une cabine à l’effigie de Fanny Smith survolera Villars

Chose promise, chose due… un Globe de cristal plus tard. Vendredi, une Fanny Smith émue et conquise a découvert la télécabine décorée à son effigie. L’engin transportera dès la semaine prochaine les touristes vers le Roc d’Orsay et les pistes de Villars.

«Un rêve de gamine!»

Ce cadeau, la station l’avait annoncé en avril dernier. À peine rentrée de sa saison 2017-2018, une médaille olympique autour du cou (le bronze décroché aux Jeux de PyeongChang), Fanny Smith avait été fêtée dans les règles de l’art. Un an plus tard, elle a obligé la Commune d’Ollon à ajouter un chapitre gigantesque à l’histoire relatée sur la cabine, en décrochant un Globe de cristal, le second après celui de 2013.

«C’est un moment très spécial, un rêve de gamine! réagit la jeune femme. J’ai grandi là-haut, j’ai appris à skier là-haut. Constater que mon parcours est reconnu chez moi me fait vraiment chaud au cœur.»

«J’aime cet endroit»

À 26 ans, elle est devenue une ambassadrice incontournable de la station. «Fanny fait circuler le nom de Villars dans le monde entier», salue le syndic d’Ollon, Patrick Turrian. Une «corvée» dont s’acquitte avec plaisir Fanny Smith: «C’est facile pour moi de «vendre» Villars: c’est de là que je viens, j’aime cet endroit. On est proche de la plaine, on a un panorama unique, on peut y effectuer de magnifiques randonnées…»

Juste retour des choses, le cadeau de la Commune veut inviter «tous les hôtes de la station à voir ce que nos champions ont réalisé pour Villars». Le pluriel n’est pas utilisé par hasard par Patrick Turrian. Cet été, une autre cabine prendra son envol, portant le visage de l’autre médaillé olympique villardou: Jean-Daniel Daetwyler. Ce dernier avait raflé le bronze en descente, lors des Jeux olympiques de Grenoble en 1968. (24 heures)