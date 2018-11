Une cascade a repris vie aux abords du Sépey

C’est un trou de verdure où chante une rivière, juché à quelques pas seulement du village du Sépey, au départ du chemin menant vers la Pierre-du-Moëllé. Une cascade de tuf dormait là, asséchée depuis de nombreuses années, derrière un enchevêtrement de végétation. Autrefois alimentée par le trop-plein du réservoir de la Pierre-du-Moëllé, créé en 1875, elle s’est lentement formée au fil des décennies, grâce au calcaire déposé, avant de se tarir lorsque le réseau d’eau qui alimente Le Sépey a été modifié.

Il a fallu l’intervention d’une habitante du village pour que ce discret coin de nature, sis au lieu-dit La Tufière, reprenne vie. «Cette dame, qui vit à proximité de la cascade, l’a redécouverte et nous a approchés pour que nous la remettions en valeur», raconte Anne Purro, présidente de la Société de développement du Sépey.

«Souvent, on va à l’autre bout du monde pour découvrir et photographier des objets semblables»

Paysagiste à la Ville de Montreux, alors nouvel habitant du village et fraîchement intégré au comité de la société, Jean-Pierre Carrard a appuyé la demande de sa concitoyenne: «Je me suis étonné du fait que le village possédait un endroit magnifique à proximité et que celui-ci était caché par de la végétation. Ce lieu mérite d’être connu: souvent, on va à l’autre bout du monde pour découvrir et photographier des objets semblables.»

La Société de développement a approché la Société des eaux du Sépey, qui exploite le réseau local, pour lui demander l’autorisation de remettre la cascade en service en réhabilitant l’ancienne conduite. «Et la végétation autour de la cascade a été dégagée par notre société et les employés communaux», décrit Anne Purro. Une aire de pique-nique a été aménagée et des panneaux posés au village pour diriger les curieux vers ce joli spectacle. (24 heures)