Une coulée de boue barre le col de la Croix

La route du col de la Croix, entre Villars et Les Diablerets, est fermée et le restera jusqu’à nouvel avis, informe Pascal Gonet, responsable de la voirie pour la Commune d’Ollon. En cause? La rupture d’une poche d’eau, à la suite du violent orage de grêle qui s’est abattu mardi vers 15h30 sur la région. À cet épisode s’ajoute l’importante quantité d’eau amenée par la fonte des neiges. «La route est barrée sur une centaine de mètres par une couche de 80 cm de boue», indique Pascal Gonet.

Une reconnaissance des dégâts aura lieu mercredi en compagnie de l'ingénieur communal. Mais le chef de la voirie estime qu'il faudra du temps pour dégager la chaussée: «Il faudra attendre que cette boue sèche; mais on annonce encore de la pluie demain (Ndlr: mercredi).»

Le col de la Croix avait rouvert vendredi, après sa fermeture hivernale. (24 heures)