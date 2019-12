Une école pour les enfants de Sona

Début novembre, Éric Collet a été reçu comme un roi dans le nord de l’Éthiopie pour l’inauguration de la nouvelle école que sa fondation, Children in the Cloud, a contribué à réaliser dans la région de Sona, 8000 habitants. Les photos de 2016 montrent une construction en torchis et terre battue certes plus pittoresque, mais les 500 élèves des hameaux environnants et leurs enseignants jouiront de meilleures conditions dans les deux nouveaux bâtiments. Sollicités sur la nature de l’aide, les locaux avaient tranché en faveur d’une école afin, notamment, de favoriser la transmission du savoir agricole, si crucial pour éviter un exode rural.

C’est à la suite d’un trek dans la région que l’habitant de Chailly a créé la fondation en 2016 avec son compagnon de route, le cinéaste français Hervé Doulat. Tous deux sont tombés amoureux de cette zone située dans le massif du Simien, à 3600 mètres d’altitude et à plusieurs heures de la première ville. «Il a fallu quelque 1500 transports à dos de mule ou d’être humain sur un trajet de trois heures pour transporter les matériaux et les fournitures scolaires.»

Trois nouveaux bâtiments en prévision

Le projet aura coûté 200'000 fr. jusqu’ici, récoltés essentiellement auprès de grosses fondations, plus des donateurs particuliers. Il en faudra autant pour l’étape suivante: trois bâtiments pour la salle de profs, l’infirmerie, une salle villageoise, une librairie et une résidence pour les enseignants.

La récente soirée caritative organisée le 7 décembre, en collaboration avec deux classes de master de l’École hôtelière de Caux, a permis de collecter une partie de ce montant. «Quelque 150 personnes ont été servies, nous avons récolté environ 22'000 fr.», conclut, reconnaissant, Éric Collet, ancien employé Nestlé à la retraite. La Commune de Montreux est également contributrice.

Pour présenter leur projet et sensibiliser le public, notamment dans les écoles, Hervé Doulat et Éric Collet ont réalisé un documentaire: «Les enfants du toit du monde».