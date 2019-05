Une épicerie coopérative pour «consommacteurs»

«Allez, viens, on crée notre supermarché!» Le déclic est venu de cet article de septembre 2017 du site d’information écologiste Reporterre.net, à entendre Fabrice Maurer, l’un des initiants d’Epicoop. La graine a germé au sein d’un groupe de réflexion devenu une association désireuse de promouvoir une consommation plus responsable sur la Riviera. «Avec un principe absolu de transparence, pour une maîtrise totale de ce qu’on achète», précise Arwen Jovignot, membre du comité également. Le concept s’inspire de la Park Slope Food Coop, née à New York dans les années 1970 et qui compte aujour­d’hui 17 000 membres.

Une année plus tard, le «groupement d’achat citoyen» compte quelque quinze producteurs, une trentaine de membres-acheteurs et un lieu de stockage à la Villa Métisse, à Vevey. Six livraisons régulières (toutes les six à huit semaines) ont déjà régalé ces clients qui passent commande sur internet.

Epicoop aspire désormais à créer «une épicerie coopérative et participative», la première sur la Riviera, toujours à Vevey de préférence. «Pour cela, il faut une masse critique suffisante de bénévoles, pour assumer le travail de l’association et garantir un seuil critique d’achats», souligne Fabrice Maurer. Les projections parlent d’un effectif minimal de 100. Chacun acquiert une part sociale de 50 fr. minimum et devient partie intégrante d’Epicoop dans une logique de gouvernance horizontale. Pour Arwen Jovignot, «l’idée est aussi d’en faire un lieu vivant, convivial, de rencontre, avec un café». (24 heures)