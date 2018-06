Une grande figure politique du Pays-d’Enhaut n’est plus

Syndic emblématique de Château-d’Œx durant deux décennies, ardent député libéral puis PLR pendant quatre législatures, Albert Chapalay est mort jeudi matin au CHUV à Lausanne. Le Favotais s’est éteint à l’issue d’une soudaine et courte maladie, à l’âge de 75 ans. Veuf, l’entrepreneur qui possédait une scierie aux Moulins avait trois filles «Il laisse un souvenir impérissable à tous ceux qui l’ont côtoyé. Proche des siens, des citoyens, il était très convivial. Certes, il avait un caractère affirmé et défendait ardemment ses positions, mais on pouvait débattre de tout avec lui», confie son neveu Pierre-Alain Mottier, que les électeurs ont assis sur le fauteuil occupé précédemment par le grand ancien.

Albert Chapalay a beaucoup fait pour sa commune, comme pour tout le Pays-d’Enhaut et finalement pour le canton de Vaud. «Il a été une de ces personnalités fortes, capables d’unir toute une région», déclare le conseiller d’État Philippe Leuba. Le Favotais a également œuvré à une bonne collaboration avec les cantons limitrophes de Berne et de Fribourg pour le bien de son coin de pays damounais. «Très actif, son action politique et citoyenne était entièrement tournée vers le bien public», poursuit Pierre-Alain Mottier.

«Il siégeait dans nombre de conseils d’administration, comme celui du MOB. On retient aussi de lui qu’il fut un ardent défenseur de la réhabilitation des remontées mécaniques des Monts-Chevreuils, abandonnées dans le projet Alpes vaudoises 2020», se remémore Charles-André Ramseier. Le futur ex-syndic de Château-d’Œx (qui quitte ses fonctions dans quelques jours) a siégé sept ans en Municipalité avec le syndic Chapalay. «C’était toujours très sérieux, dynamique, mais aussi agréable, car Albert aimait aussi beaucoup plaisanter.»

À force de persuasion, d’opiniâtreté, l’homme a aussi fait sauter le dangereux verrou de la route de la Chaudanne. «S’il n’avait pas «cassé la tête» aux conseillers d’État successifs chargés des Infrastructures, la route qui relie le Pays-d’Enhaut à la Gruyère serait très différente. Cet axe mériterait le nom de «route Chapalay», assure Philippe Leuba. La cérémonie des adieux à Albert Chapalay se déroulera au temple de Château-d’Œx, mercredi à 14 h 15. (24 heures)