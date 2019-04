Une histoire de fou a mis le tribunal de Vevey à cran

«Au pire c’est un dossier fabriqué de toutes pièces, au mieux une enquête bâclée…» Me Jonathan Kuntzmann a fait ce qu’il a pu pour défendre Roberto*. Le Tribunal correctionnel a balayé l’une et l’autre de ses hypothèses. Il a condamné ce retraité récidiviste à 10 mois ferme, notamment pour conduite sans permis, entrave à la justice, menaces et violence contre un policier. Malgré ses dénégations, l’homme a aussi été reconnu coupable de menaces contre un procureur, si bien que c’est le procureur général adjoint, Laurent Maye, qui représentait le Ministère public au procès.

La présidente, Anne-Catherine Page, était dans un bon jour lundi. Des prévenus agités ont été expulsés d’une salle d’audience pour moins que cela. Roberto, Italien naturalisé Suisse, non seulement conteste avec véhémence ce qui lui est reproché, dénonce de sa voix forte «la mafia de la police de l’Est lausannois», mais il défie la magistrate, engueule le procureur et soutient que le policier sur le banc des plaignants est un imposteur. Quand on l’accuse d’avoir conduit malgré un retrait de permis, il nie mais lance: «Ce n’est pas un bout de plastique qui va m’empêcher de conduire!»

En mai 2016, il se fait contrôler au volant de sa Mercedes. Remarquant que son haleine sent l’alcool, les policiers se préparent à le soumettre à l’éthylotest. L’interpellé saisit alors une bouteille de whisky dans le vide-poche de la voiture, en boit une gorgée. Il nie avoir usé de cette astuce grossière censée tromper la mesure, soutient qu’il n’était pas au volant.

Frappe en dessous de la ceinture

Les choses se gâtent sérieusement quelques jours plus tard. Roberto appelle une première fois la police pour lui signaler une remorque garée sur sa propriété. Puis une seconde fois pour dire qu’elle a été déplacée au milieu de la route. Aux agents qui lui demandent si c’est lui qui l’y a mise, il répond qu’il l’a fait avec un Puma de l’armée suisse. L’humour passe mal mais est pris pour un aveu. Il est conduit au poste. Le ton monte. On lui reproche de s’en être pris physiquement à un des agents, lequel lui a asséné un coup de genou à l’entrejambe pour se dégager. Déjà portée jusque devant le Tribunal fédéral, la vaine contestation de cet épisode par le prévenu n’est pas terminée, car la plainte pénale déposée contre le policier est toujours pendante.

Le cas s’aggrave par ailleurs de menaces téléphoniques au Ministère public. La conversation n’a pas été enregistrée, mais selon le greffe qui l’a prise, l’homme annonçait vouloir «péter la gueule» au procureur et lui tirer dessus. Une référence à la tuerie de Zoug au bas d’une de ses lettres n’est pas prise à la légère. Tout comme l’absence du moindre signe d’une prise de conscience malgré un premier séjour en prison pour une autre histoire en 2017 dont les trois mois sous libération conditionnelle ont été révoqués lundi.

* Prénom fictif (24 heures)