Une nouvelle station d'épuration verra le jour dans les 5 ans

Les Municipalités d'Aigle, Ollon, Leysin, Yvorne et Corbeyrier ont signé lundi une convention qui fixe le cadre des démarches techniques, juridiques et financières qui entourent la future régionalisation de l’épuration.

Une future step (station d'épuration) commune verra le jour dans les cinq ans au maximum, pour un montant de 48,1 millions de francs. Actuellement, quatre stations construites dans les années soixante et septante couvrent les cinq communes: à Aigle, Ollon, Leysin et Yvorne (qui englobe aussi Corbeyrier).

La nouvelle structure prendra place sur celle actuelle d'Aigle. Elle couvrira les besoins des 24'000 habitants actuels, plus ceux de l'industrie, de l'artisanat, du commerce, présents sur le territoire des cinq communes.

Le projet permettra de réaliser à terme des économies d'échelle au niveau des frais d'investissement et d'exploitation. «Ce qui est en parfaite adéquation avec l'approche cantonale. Il vaut mieux construire de nouvelles step que de tenter d'en retaper des obsolètes», souligne Florence Dapples, cheffe de la division Protection des eaux au Canton.

Surtout, la future step régionale, conformément aux nouvelles exigences légales, pourra stopper les micropolluants et l'azote. «La qualité des eaux rejetées dans les cours d'eau et lacs en sera nettement améliorée», poursuit Grégory Devaud.

Encore 159 step dans le canton

«Cela fait dix ans que nous planchons sur le sujet avec diverses communes, y compris valaisannes. Nous nous sommes finalement positionnés à cinq», annonce Grégory Devaud, municipal aiglon et président du Comité de pilotage de la future step unique. Des crédits à hauteur de 660'000 francs vont être demandés cet automne à chaque organe délibérant concerné pour les premières études. Pour Aigle, qui votera le 26 octobre, la somme atteindra environ la moitié de l'enveloppe totale.

Confédération et Canton de Vaud subventionneront une partie des installations futures et des raccordements. Entre 14 et 16 millions de francs. Le solde sera à la charge des communes.

Le canton compte encore 159 step sur son territoire. 16 projets de structures régionales et modernes sont dans les tuyaux. «A l'issue de ce processus qui coûtera 1,2 milliard au canton sur 20 ans, 90% de la population sera couverte», conclut Florence Dapples.

(24 heures)