Une ombre plane sur le procès d'un petit Madoff

Une ombre plane au deuxième jour du procès à Vevey du financier accusé d’escroquerie par métier et de gestion déloyale aggravée à hauteur de 11 millions aux dépens d’une dizaine de personnes. Sa validité est suspendue à deux demandes de récusation déposées lundi par la défense. L’une parce que trois des cinq juges sont restés seuls dans la salle avec le procureur lors de l’installation de matériel informatique; l’autre parce que le Ministère public aurait incité une victime à porter plainte, violant l’obligation d’instruire tant à charge qu’à décharge.

«Une vision très sombre de mon travail»

«Malgré les problèmes de procédure dénoncés par mon avocat, vous avez décidé de continuer le procès, a déclaré le prévenu à l’adresse du tribunal. Je n’ai plus aucune confiance vis-à-vis du procureur et de son travail. Je vous demande de respecter mon droit au silence et je ne répondrai à aucune question.»

L’homme a toutefois exprimé ses regrets envers ceux qui ont subi des dommages. S’agissant du cas le plus lourd, celui d’un octogénaire belge aujourd’hui décédé, héritier d’une famille d’industriels, qui a perdu plus de 4 millions, le financier a dit comprendre la colère de ses enfants. Mais il a ajouté: «Ils ne m’ont pas connu avant cette affaire et n’ont qu’une vision très sombre de mon travail. Au contraire, les personnes qui m’ont connu au moment des prêts et qui ont vu de leurs propres yeux mes efforts pour développer mon entreprise ont un autre regard et ont renoncé à leur plainte pénale.»

Victimes conscientes ou non ?

En dépit de cette épée de Damoclès et de l’impossibilité d’entendre les explications de l’accusé, l’audience a repris mardi avec l’audition de témoins. Indépendamment du fait que le prévenu menait grand train avec l’argent confié par ses victimes, il s’agit de savoir si celles-ci avaient conscience du risque qu’elles prenaient en lui confiant leur argent et si elles étaient en mesure de déceler ou éviter une malhonnêteté sous-jacente.

Rappelons que les prêts consentis, entre 2006 et 2014, étaient censés permettre des placements produisant un rendement allant jusqu’à 17,2%. En substance, il est reproché au financier de n’avoir pas réalisé les placements promis et d’avoir largement pioché dans les sommes confiées.

Un banquier belge, un gérant de fortune et un médecin sont tour à tour venus dire comment ils ont essayé de limiter les dégâts une fois consultés par les victimes, et comment l’octogénaire dont les prêts ont littéralement ruiné sa famille semblait peu en possession de ses facultés mentales lorsqu’il a consenti à se séparer de son argent. (24 heures)