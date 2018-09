Une passerelle fâche des deux côtés de la frontière

En 2015, une crue emportait le pont de la Scie, à cheval sur la frontière franco-suisse, à l’embouchure de la Morge. Sa reconstruction suscite une tempête du même acabit: oppositions, plaintes et pluie de courriers se sont abattues sur les autorités de Saint-Gingolph Suisse et France.

Alors que la sécurisation et la renaturation de la rivière est à l’enquête publique, les travaux de remplacement du pont piétonnier sont prêts à démarrer. C’est un ouvrage situé sur le delta de la Morge, en aval de l’ancien pont mais à 100% sur France, qui est prévu. «La sécurisation passe par un élargissement du lit de la Morge. Reconstruire la passerelle au même endroit s’est avéré techniquement impossible», justifie Géraldine Pflieger, maire de Saint-Gingolph France.

Long de 20 m et reposant sur des ancrages profonds de 24 m, l’ouvrage n’est pas du goût des riverains. Sur un panneau présentant le chantier, les mots «Non merci» ont été apposés et une pétition dénonçant un «projet d’inutilité publique» circule. Les griefs sont nombreux. Le pont sera ancré sur un fond lacustre instable. «Mégalo», il constituera une pollution visuelle, contribuant à dévaluer les biens immobiliers avoisinants, «sans compensation prévue». Sa fréquentation par les piétons amènera davantage de détritus dans le lac. «Et surtout, il n’a fait l’objet d’aucune procédure de consultation. Les riverains sont mis devant le fait accompli!» tonne Simon Hilty, voisin immédiat du futur ouvrage.

Géraldine Pflieger rappelle qu’en France «aucune procédure de mise à l’enquête n’est nécessaire si un ouvrage tel qu’un pont est construit sur l’espace public, ce qui est le cas ici». La parcelle concernée étant située sur le lac, elle appartient à l’État français. «Lequel a été consulté puisque le projet a été élaboré par nos deux communes, la Direction départementale des Territoires, l’Office fédéral de l’environnement, l’État du Valais et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais. Nous avons rigoureusement suivi la procédure et obtenu les autorisations.»

Le futur pont doit être aménagé à l'embouchure de la Morge, en aval du pont détruit en 2015.

Si bien que les travaux doivent démarrer ces prochains jours. Un seul hic: l’accès à la passerelle depuis la Suisse n’est pas garanti à ce jour. «Il a fait l’objet d’une mise à l’enquête et je m’y suis opposé. Mais le dossier a été retiré par la Commune», s’agace Gérald Dufresne, patron du Restaurant Bellevue, sur la rive suisse. La procédure a dès lors pris un tour juridique. «Ce projet est une utopie, poursuit Gérald Dufresne. Il dénature notre village et sa plus belle terrasse et se situe dans une zone de danger élevé. Ce pont sera emporté en un rien de temps.»

Selon Géraldine Pflieger, le pont peut sans autre être réalisé, étant à 100% situé sur sol français. «Un escalier permettra provisoirement de rejoindre la rive suisse, en attendant l’aménagement d’une rampe satisfaisant aux exigences sur les accès pour handicapés.» Retirés en pleine mise à l’enquête, les plans de cette rampe devraient être remis en consultation publique ces prochains jours, dans le cadre d’un projet global d’entretien des chemins communaux. Gérald Dufresne promet de s’y opposer. (24 heures)