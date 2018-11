Une pétition demande une étude sur la fusion

«Nous demandons que les autorités communales de Chardonne, Corseaux, Corsier et Jongny entreprennent une étude conjointe quant aux avantages et inconvénients d’une fusion à quatre communes.» Quelque 800 personnes ont apporté leur soutien au texte de la pétition lancée en mai par des citoyens du Cercle de Corsier, dont plusieurs élus. Soit 11,5% du corps électoral (7000 au total). Le texte, non contraignant, a été remis jeudi à des représentants des quatre Municipalités. Les 782 signatures se répartissent ainsi: Chardonne 136, Corseaux 162, Corsier 276 et Jongny 208.

«Nous avons déjà tellement en commun: le Bureau technique intercommunal, le cercle scolaire, le réseau d’accueil, la voirie, etc. Une fusion à quatre fait sens, ne serait-ce que pour gagner en efficacité dans notre gestion et professionnaliser une partie de nos services», argumente Cédric Desmet, conseiller communal à Corsier et président de l’Association scolaire intercommunale. «Le rapport négatif de 2016 sur une fusion des dix communes de la Riviera en avait frustré beaucoup, ajoute Anne Lakhdar, présidente du Conseil communal de Jongny. Et puisque nos Municipalités n’amorcent rien, nous nous sommes tournés vers la population.»

Le même groupe avait voulu déposer une motion dans chacun des Conseils communaux au printemps 2017, avant de se raviser face à la perspective d’un torpillage en règle. Un écho à celles de 2005 et de 2006 restées sans suite à Corseaux, à Corsier et à Jongny. Car le sujet est aussi vieux et sensible que les Municipalités sont divisées: favorables à Corsier et à Jongny, clairement opposées à Chardonne et à Corseaux. Ces deux dernières auraient du reste refusé que la pétition soit à disposition à la Maison de Commune.

Le syndic de Corseaux, Antoine Lambert, venu pour recevoir la pétition en mains propres, respecte la démarche citoyenne, mais ne cache pas son grand scepticisme: «Une fusion sans les villes ne fait pas sens. Nous n’avons jamais trouvé un vrai projet porteur qui fédère les quatre communes. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, nous l’avons déjà entrepris. Les calculs montrent que nous pourrions éventuellement gagner quelque chose en termes de péréquation, mais aussi que nos coûts sécuritaires augmenteraient. Sans compter qu’une Maison de Commune unique serait compliquée sur le plan pratique.» Une réunion des quatre Municipalités a tout de même été décidée pour donner suite à l’avis exprimé par les 800 signatures.

Le thème de la fusion est on ne peut plus d’actualité sur la Riviera. Veytaux vote ce dimanche sur l’étude d’une union avec Montreux. Blonay et Saint-Légier ont annoncé ce jeudi avoir franchi «une nouvelle étape» dans leur processus de mariage. Un rapport de synthèse des groupes de travail est annoncé pour «le premier semestre de 2019». (24 heures)