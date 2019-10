Une table pour mieux s’orienter dans la région

Une table d’orientation panoramique a été installée récemment à Aigle, précisément à Plan d’Essert. Pour la découvrir, il faut se parquer au chemin des Noyers, le long de la Grande Eau, puis y accéder par les escaliers depuis la place de jeu des Noyers. Des panneaux indicateurs seront installés prochainement. Commandée par la Municipalité, elle a été inaugurée mercredi. Son coût? «Environ 20'000 francs», informe la Commune.

C’est le graphiste aiglon bien connu Laurent Ceppi qui l’a réalisée. «24 heures» avait présenté en 2016 le travail de cet artiste qui conçoit ce type de table, de manière totalement artisanale – c’est unique en Suisse – et avec des artisans locaux. On peut voir les tables d’orientation de l’artiste chablaisien aux quatre coins du canton, comme en haut de la tour de Sauvabelin à Lausanne, à Perroy, à Mont-sur-Rolle, à Saint-Sulpice, à Luins, à Bursins, à Corseaux, etc. Il s’en trouve aussi une au Swiss Vapeur Park du Bouveret (VS).

Celle installée à Aigle a demandé beaucoup de travail et de minutie. «Comme elle se trouve à Aigle, je l’ai encore sans doute plus chérie», avance Laurent Ceppi. Sur l’œuvre de 2 m de large et 60 cm de haut, on peut voir sur 180° et de gauche à droite et en 3D tous les sommets entre la Dent de Morcles et le Léman. Mais pas seulement… «J’ai encore fait figurer divers aspects de la plaine du Rhône et plusieurs monuments comme le château d’Aigle, la tour Landi, l’usine désaffectée de Chavalon, la SATOM ou le Centre mondial du cyclisme. C’est l’œuvre la plus dense que j’aie réalisée», détaille le graphiste aiglon.