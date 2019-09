Une voiture hybride à bas coût en gestation à Vevey

Une voiture hybride gaz-électricité, composée d’un nombre limité de pièces (18'000) et d’une carrosserie en matériaux 100% recyclables, dotée d’une autonomie de 700 km et disposant d’une pointe de vitesse à 140 km/h, le tout vendu entre 15'000 et 18'000 francs. En quelques mots, voilà présentée la Softcar que le groupe veveysan Holdigaz entend produire et commercialiser dès 2020.

Pour ce faire, le distributeur de gaz naturel a investi 5 millions de francs en janvier dernier pour devenir actionnaire majoritaire de la société fribourgeoise du même nom qui développe des véhicules à faible empreinte écologique. «Une vingtaine d’autres millions sont prévus pour la construction de l’usine de production dans les six à huit mois et une production de 5000 véhicules par an dès 2020», a ajouté Philippe Petitpierre, président du conseil d’administration d’Holdigaz, mardi lors d’une conférence de presse.

La localisation du centre de production n’est pas dévoilée. Plusieurs modèles à prix unique de la Softcar sont prévus (quatre places, cinq places, cabriolet, etc.). Le brevet pourrait connaître des déclinaisons à l’étranger, notamment en Asie.

«Nous visons une production de 5000 voitures par an»

Le fournisseur en gaz de quelque 35'000 ménages et sociétés de 162 communes des cantons de Vaud, de Fribourg et du Valais voit dans ce projet une «contribution stratégique en faveur de la transition énergétique». Un plus pour l’image à l’heure où le thème est incontournable et que le gaz naturel reste une énergie dite fossile qui ne figure pas en tête de liste des débouchés les plus durables. Philippe Petitpierre se dit toutefois convaincu qu’il «fait partie des solutions, et c’est ce que nous voulons démontrer». Mais plus encore, ce sont les chiffres qui motivent la nouvelle stratégie. Si les résultats 2018-2019 sont globalement positifs, les ventes de gaz naturel, qui constituent les deux tiers du chiffre d’affaires, ont reculé de 7,6%. Les hautes températures de 2018 seraient en cause.

L’affaire est prise au sérieux car le scénario est appelé à se répéter, réchauffement climatique oblige. Ajouté au fait que les nouvelles constructions sont nettement mieux isolées et donc bien moins gourmandes en chauffage, Holdigaz a décidé de plusieurs «initiatives stratégiques» pour diversifier son offre.

Biogaz et compensations

Outre la Softcar, le groupe prévoit la commercialisation de chaudières de nouvelle génération équipées d’un compresseur thermique qui réduirait la consommation de moitié. L’entreprise envisage aussi des compensations carbone d’une partie de ses émissions à travers trois projets Myclimate: à Madagascar (fours solaires), au Kenya (système de microcrédits pour favoriser l’acquisition de fours efficaces) et en Inde (biodigesteurs domestiques pour transformer du fumier en énergie propre).

Pour quels montants? Les contrats exigent la confidentialité, élude Holdigaz, «mais l’investissement a été réalisé». Dès le 1er octobre 2019, le groupe fournira donc un gaz labellisé «neutre en CO2» et «sans incidence sur la facture». Holdigaz annonce encore des investissements dans l’importation de biogaz liquéfié et dans un projet éolien en Baltique.