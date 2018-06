«Usé», le syndic Philippe Grobéty démissionne

Philippe Grobéty l’a annoncé officiellement par pli lundi: il quittera ses fonctions de syndic au 31 décembre prochain. En poste depuis 2008, à la suite de la démission de son prédécesseur Philippe Nicollier, l’édile justifie sa décision en parlant «d’usure»: «J’ai fait l’objet de passablement d’attaques par certains membres du Conseil communal.» Celui qui a également siégé au Grand Conseil de 2009 à 2017 sous la bannière PLR a également vu sa voiture vandalisée à plusieurs reprises. «J’ai du mal à imaginer que ce n’est pas lié à ma fonction de syndic et ça devient lourd à porter.»

L’habitant du Rosex précise toutefois que sa décision n’est pas liée uniquement au dossier d’Isenau, mais «à un climat plus général. J’ai essuyé de nombreuses critiques peu constructives sur d’autres dossiers. Mon départ n’est en aucun cas lié à des désaccords au sein de la Municipalité.»

Philippe Grobéty tire donc la prise, mais reste en poste pour les six mois à venir: «Je suis conscient, pour l’avoir vécu au sein de la Municipalité, qu’un départ avec effet immédiat représente une surcharge de travail importante pour le reste de l’exécutif; on se retrouve à gérer uniquement les affaires courantes et on perd le suivi des dossiers.»

Arrivé en 2011 à la Municipalité, Dario Pernet ne se dit pas totalement surpris par cette décision: «On peut se demander combien de temps un élu doit supporter de telles attaques, menées par une petite partie des élus.» L’édile affirme entretenir de bonnes relations avec son collègue, «une personne qui a toujours privilégié la solution du compromis.» (24 heures)